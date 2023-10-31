Українці вважають, що справи країни рухаються в неправильному напрямку, — опитування

Українці гуляють Києвом. Фото: Новини.LIVE

В Україні збільшується кількість людей, які вважають, що справи країни рухаються в неправильному напрямку. Водночас найбільше наші громадяни довіряють Збройним силам України.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Результати опитування

За даними опитування, оптимістично налаштованих людей більшість, однак їхня кількість зменшилася порівняно з минулим роком.

Результати опитування. Фото: скриншот

Зокрема, у травні 2022-го 68% опитаних вважали, що в Україні все йде в правильний бік. А вже зараз, у жовтні 2023-го, так думають 60% респондентів. Водночас із 16% до 29% зросла частка тих, хто переконаний у неправильності руху Україні.

Водночас найбільше українці довіряють Збройним силам України. Так, з травня до 2022 року до жовтня 2023 року у переліку інституцій безумовно довіру зберігають наші захисники та волонтери. Так, наразі 94% українців довіряють ЗСУ (у травні 2022 року — 98%), а 87% довіряють волонтерам (у травні 2022 року — 87%).

Результати опитування. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дослідницька компанія Info Sapiens провела опитування серед молоді. Зокрема, у респондентів запитали, яким вони бачать майбутнє України, чи допомагають ЗСУ та, чи готові брати участь у відбудові країни.