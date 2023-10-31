Українці вважають, що справи країни рухаються в неправильному напрямку, — опитування
В Україні збільшується кількість людей, які вважають, що справи країни рухаються в неправильному напрямку. Водночас найбільше наші громадяни довіряють Збройним силам України.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Результати опитування
За даними опитування, оптимістично налаштованих людей більшість, однак їхня кількість зменшилася порівняно з минулим роком.
Зокрема, у травні 2022-го 68% опитаних вважали, що в Україні все йде в правильний бік. А вже зараз, у жовтні 2023-го, так думають 60% респондентів. Водночас із 16% до 29% зросла частка тих, хто переконаний у неправильності руху Україні.
Водночас найбільше українці довіряють Збройним силам України. Так, з травня до 2022 року до жовтня 2023 року у переліку інституцій безумовно довіру зберігають наші захисники та волонтери. Так, наразі 94% українців довіряють ЗСУ (у травні 2022 року — 98%), а 87% довіряють волонтерам (у травні 2022 року — 87%).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дослідницька компанія Info Sapiens провела опитування серед молоді. Зокрема, у респондентів запитали, яким вони бачать майбутнє України, чи допомагають ЗСУ та, чи готові брати участь у відбудові країни.
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