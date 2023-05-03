Украинцы занимают первое место в рейтинге тех, кто захотел получить гражданство Польши

Украинские беженцы в Польше. Фото: "Наше слово"/Христина Занык

За 2022 польское гражданство получили 5200 украинцев. Это рекордный показатель среди всех иностранцев, и дальше тенденция будет только усиливаться.

Об этом сообщает издание Ukrayina.pl.

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Польский рекорд

В 2022 году польские власти выдали рекордное количество паспортов иностранцам, которые решили стать гражданами этой страны — около 10 тысяч.

В 2021 году таких было 7,5 тысяч, а в 2020-м еще меньше.

Украинцы на первом месте

Больше среди новых поляков — украинцев. В прошлом году 5200 выходцев из Украины получили польское гражданство. На втором месте – белорусы (2985), на третьем – россияне (405).

"Эта тенденция будет усиливаться, глядя на масштабы украинской эмиграции в Польше", — заявил Мирослав Скорка, президент Союза украинцев в Польше.

Сейчас в Польше проживает около трех миллионов граждан Украины. Половина из них приехала в эту страну до начала полномасштабного российского вторжения.

Напомним, только 17% высококвалифицированных граждан Украины, выехавших в Польшу в результате войны после 24 февраля 2022 года, нашли работу в своей отрасли. В основном, польские работодатели предлагают специалистам работу в банках, логистике, сфере государственных услуг.