Українці займають перше місце у рейтингу тих, хто захотів отримати громадянство Польщі

Українські біженці в Польщі. Фото: "Наше слово"/Христина Заник

За 2022 рік польське громадянство отримали 5200 українців. Це рекордний показник серед усіх іноземців, і надалі тенденція тільки посилюватиметься.

Про це повідомляє видання Ukrayina.pl.

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Протягом 2022 року польська влада видала рекордну кількість паспортів іноземцям, які вирішили стати громадянами цієї країни — близько 10 тисяч.

2021 року таких було 7,5 тисяч, а 2020-го — іще менше.

Українці на першому місці

Найбільше серед нових поляків — українців. Минулого року 5200 вихідців з України отримали польське громадянство. На другому місці — білоруси (2985), на третьому — росіяни (405).

"Ця тенденція посилюватиметься, дивлячись на масштаби української еміграції в Польщі", — заявив Мирослав Скорка, президент Союзу українців у Польщі.

Зараз в Польщі проживають близько трьох мільйонів громадян України. Половина з них приїхала до цієї країни до початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, лише 17% висококваліфікованих громадян України, які виїхали у Польщу через війну після 24 лютого 2022 року, знайшли роботу у своїй галузі. В основному польські роботодавці пропонують фахівцям роботу у банках, логістиці, сфері державних послуг.