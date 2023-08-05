Украинцам объяснили, почему не стоит выбрасывать чек или оставлять его на кассе

Покупатели на кассе в супермаркете. Фото: 24 канал

У многих из нас есть привычка не брать чек на кассе, или выбрасывать его в мусорный бак при выходе из магазина. Однако такие действия могут вызвать реальные проблемы и даже сделать из вас жертву мошенников.

Эксперты по юридическому праву объяснили, зачем хранить чеки при себе.

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На это есть минимум три уважительные причины.

1. Чек вам необходим, если вы планируете посетить еще несколько магазинов. Иногда в магазине нет камер хранения или у покупателей нет желания оставлять там свои вещи. Если продукция в магазине похожа на ту, что вы уже купили в другом, то охранники могут потребовать показать чек. Так что если вы двинулись на большой шопинг, разовьите привычку хранить чеки при себе.

2. Вы можете попасть на крючок аферистов. Если вы рассчитывались картой, то часто на чеках можно увидеть последние ее цифры и другую достаточно ценную для мошенников информацию. Довольно часто подобные лица следят за покупателями, подбирают чеки, выискивают за ними номер телефона и начинают звонить, испытывая на людях свои схемы. Зачастую мошенники могут говорить, что ваша карта заблокирована, продиктуйте код, который придет в смс для ее разблокировки и тому подобное. Как это ни прискорбно, на такую схему до сих пор попадаются.

3. Третья причина похожа на предыдущую. Слишком опытные аферисты могут даже попытаться сломать ваше банковское приложение имея при этом минимум информации. Поэтому лучше ее им не оставлять.

Если же не хотите нести чеки домой, то по крайней мере рвите их на мелкие кусочки прежде чем выбросить в общественную мусорку.

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 августа 2023 года возвращаются проверки бизнеса и штрафы за неиспользование кассовых аппаратов. В частности, украинские потребители имеют законное право на фискальный чек при покупке.