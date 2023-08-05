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Українцям пояснили, чому не варто викидати чек або лишати його на касі

5 серпня 2023 14:28
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Українцям пояснили, чому не варто викидати чек або лишати його на касі
Покупці на касі у супермаркеті. Фото: 24 канал
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Убагатьох з нас є звичка не брати чек на касі, або ж викидати його у сміттєвий бак при виходіз магазину. Проте такі дії можуть викликати реальні проблеми і навіть зробити з вас жертву шахраїв.

Експерти з юридичного права пояснили, навіщо зберігати чеки при собі.

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На це є мінімум три поважні причини.

1. Чек вам необхідний якщо ви плануєте відвідати ще декілька магазинів. Інколи в магазині немає камер схову, чи у покупців немає бажання залишати там свої речі. Якщо продукція в магазині схожа з тією, що ви вже купили в іншому, то охоронці можуть вимагати показати чек. Тож якщо ви рушили на великий шопінг, розвиньте звичку зберігати чеки при собі.

2. Виможете потрапити на гачок аферистів. Якщо ви розраховувались карткою, то часто на чеках можна побачити останні її цифри та іншу доволі цінну для шахраїв інформацію. Доволі часто подібні особи слідкують за покупцями, підбирають їхні чеки, вишукують за ними номер телефону та починають телефонувати, випробовуючи на людях свої схеми. Частенько шахраї можуть казати, що ваша картка заблокована, продиктуйте код, який прийде у смс для її розблокування й тому подібне. Як це не сумно, на таку схему і досі попадаються.

3. Третя причина подібна до на попередньої. Надто досвідчені аферисти можуть навіть спробувати зламати ваш банківський додаток маючи при цьому мінімум інформації. Тому краще її їм не залишати.

Якщо ж не маєте бажання нести чеки додому, то принаймні рвіть їх на дрібні шматочки перш ніж викинути у громадський смітник.

Раніше ми повідомляли, в Україні з 1 серпня 2023 року повертаються перевірки бізнесу та штрафи за невикористання касових апаратів. Зокрема, українські споживачі мають законне право на фіскальний чек під час покупок.

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