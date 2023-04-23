Украинцам продлили право на бесплатный проезд в столице Словении: как воспользоваться

Люди в автобусе. Фото: Pexels

Граждане Украины, находящиеся в Словении в связи с войной, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом города Любляны. Этой возможностью можно воспользоваться до 4 марта 2024 года.

Об этом сообщает Посольство Украины в Республике Словения.

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Как воспользоваться общественным транспортом бесплатно

Украинцам следует обратиться в центральное отделение Potnicki center LPP. Он расположен по адресу Slovenska cesta 56. Там люди могут оформить именную годовую карточку Urbana, позволяющую почти год бесплатно пользоваться городским транспортом.

Для оформления Urbana украинцам необходимо предъявить один из документов:

Карточку временной защиты ("исказница");

решение о временной защите и документе, удостоверяющем личность;

решение о статусе искателя убежища и документ, удостоверяющий личность.

"Таким образом, с апреля этого года бесплатный проезд в общественном транспорте столицы Словении будет предоставлен только тем гражданам, которые будут иметь при себе именную годовую карточку. Указанный проездной документ нужно будет обязательно компостировать каждый раз при входе в транспорт", — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что льгота не распространяется на пригородные сообщения.

Напомним, в Польше для граждан Украины продолжили безвозмездный проезд поездом, курсирующим по маршруту "Перемышль — Ганновер". Таким правом украинцы смогут воспользоваться до конца мая текущего года.

Также мы писали, что эвакуационный поезд в Германию продлили до мая 2023 года. В апреле он будет отправляться в Ганновер из Перемышля по четным дням.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Республики Словении Роберт Голоб подписали совместную декларацию. Украина должна стать равноправным членом Североатлантического альянса.