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Українцям продовжили право на безкоштовний проїзд у столиці Словенії: як скористатися

23 квітня 2023 19:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українцям продовжили право на безкоштовний проїзд у столиці Словенії: як скористатися
Люди в автобусі. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Громадяни України, які перебувають у Словенії у зв’язку з війною, зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом міста Любляни. Цією можливістю можна скористатися до 4 березня 2024 року.

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Словенія.

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Як скористатися громадським транспортом безкоштовно

Українцям потрібно звернутися до центрального відділення Potnicki center LPP. Він розташований за адресою Slovenska cesta 56. Там люди можуть оформити іменну річну картку Urbana, яка дозволяє майже рік безкоштовно користуватися міським транспортом.

Для оформлення Urbana українцям необхідно пред'явити один із документів:

  • Картку тимчасового захисту ("ісказніца");
  • рішення про тимчасовий захист і документ, що посвідчує особу;
  • рішення про статус шукача притулку та документ, що посвідчує особу.

"Таким чином, з квітня цього року безкоштовний проїзд у громадському транспорті столиці Словенії буде наданий лише тим громадянам, які матимуть при собі іменну річну картку. Зазначений проїзний документ потрібно буде обов’язково компостувати щоразу при вході у транспорт", — йдеться у повідомленні.

У посольстві наголосили, що пільга не поширюється на приміські сполучення.

Нагадаємо, у Польщі для громадян України продовжили безоплатний проїзд потягом, який курсує за маршрутом "Перемишль — Ганновер". Таким правом українці зможуть користуватися до кінця травня поточного року.

Також ми писали, що евакуаційний потяг до Німеччини продовжили до травня 2023 року. У квітні він вирушатиме до Ганновера з Перемишля по парних днях. 

Додамо, Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Республіки Словенії Роберт Голоб підписали спільну декларацію. Україна має стати рівноправним членом Північноатлантичного альянсу.

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