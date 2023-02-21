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Украинцев будут учить онкосознанию в YouTube

21 февраля 2023 19:26
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Украинцев будут обучать онкосознания в YouTube - что известно
Елена Ефименко
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Национальный институт рака запустил всеукраинский информ-проект "ОНКОсознание" для поддержки украинцев в борьбе с раком.

Об этом рассказали в Национальном институте рака.

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Заболеваемость раком

Ежегодно в Украине диагностируют около 120 тысяч новых случаев заболевания раком, а показатель смертности составляет более 55 тысяч ежегодно. По данным Национального канцер-реестра, на протяжении последних лет чаще всего выявляют рак молочной железы, рак легких, колоректальный рак и рак предстательной железы. Мужчины болеют 19% чаще женщин. Из-за войны на 2023 год прогнозы также неутешительны, а причинами является несвоевременное обследование населения, недоступность медпомощи или невозможность соблюдать здоровый образ жизни и избегание стрессов.

Еще одной причиной и проблемой является неосведомленность, неосведомленность и несознательность украинцев в вопросах своевременного выявления и лечения рака. Ежедневно пациенты и их родственники сталкиваются с отсутствием профессиональной информации по заболеваниям раком, а по интернету распространяется множество некорректных данных и откровенных мифов. А актуальная информация о современных и эффективных методах лечения не всегда доступна.
В целях решения проблем качественного и профессионального информирования украинцев Национальный институт рака запускает информационный YouTube-проект "ОНКОсознание".

YouTube-проект "ОНКОсознание"

"ОНКОсознание" — цикл видеопрограмм, в которых ведущие специалисты, опытные врачи Государственного некоммерческого предприятия "Национальный институт рака" предоставляют исчерпывающие ответы на частые вопросы пациентов и их родственников, развенчивают мифы и дают полезные советы. Проект призван, прежде всего, повысить онко осведомленность среди населения, а также онконастороженность среди врачей.

"ОНКОсознание" позволит расширить границы осведомленности, предоставив тысячам украинцев специализированную информацию о раке. В выпусках можно получить исчерпывающие ответы не только о своевременной диагностике рака, но и о том, как и когда необходимо ее осуществлять, как стабилизировать психическое состояние больного, выбрать своего врача и не ошибиться в терапии.

Первый цикл программ разработан накануне месяца осведомленности о колоректальном раке при поддержке международной французской фармацевтической компании Сервье Украина. Семь информационных программ о колоректальном раке будут появляться ежедневно в течение недели на YouTube-канале проекта.

В мире колоректальный рак занимает ведущие позиции среди онкологических болезней — 1,8 миллиона новых случаев и около 800 тысяч смертей было зафиксировано в прошлом году.

"По данным Национального канцера реестра колоректальный рак занимает второе место в структуре заболеваемости и смертности в Украине. Ежегодно впервые выявляют около 15 тысяч новых случаев. Из впервые выявленных пациентов одного года не проживает около 25%. Мы должны говорить с людьми о раке. Откровенно, прозрачно, постоянно, осознанно. Говорить, чтобы качественно проинформировать и своевременно выявить, говорить, чтобы поддержать, говорить, чтобы помочь побороть", — рассказывает Елена Ефименко — и.о. генерального директора ГНП "Национальный институт рака".

"Онкология для "Сервье" является приоритетным направлением деятельности с фокусом на инновационность и терапию трудноизлечимых видов рака, – говорит Фредерик Фуйю – Генеральный директор "Сервье Украина". – Сегодня вместе с Национальным институтом рака мы запускаем проект, чтобы помочь тысячам украинцев узнать больше необходимой информации о колоректальном раке. Мы верим, что это поможет пациентам и их родственникам сориентироваться в их дальнейших шагах по диагностике, лечению, изменению образа жизни и прочее, а врачам позволит улучшить эффективность общения с пациентами".

"В проекте "ОНКОсознание" мы с врачами НДР сознательно и простыми словами рассказываем о раке. Мы просим каждого пересмотреть внимательно первый цикл программ, распространить среди знакомых, привлечь внимание друзей, ведь это касается каждого. Только вместе можно сделать нашу страну здоровой. Только вместе приблизить победу над раком. И ждите следующих выпусков", — делится Андрей Шипко — первый заместитель директора ДНП Национальный институт рака, один из авторов и ведущий программ.

Следующие циклы программ проекта "ОНКОсознание" будут посвящены раку молочной железы, раку легких, раку предстательной железы, желудку и поджелудочной железы, раку кожи и другим. Циклы будут выходить периодически каждые 2 месяца.

Напомним, в результате в Украине остановилось лечение онкобольных и диабетиков.

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