Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube — що відомо

Олена Єфіменко

Національний інститут раку запустив всеукраїнський інформ-проєкт "ОНКОсвідомість" для підтримки українців в боротьбі з раком.

Про це розповіли в Національному інституті раку.

Захворювання на рак

Щороку в Україні діагностують близько 120 тисяч нових випадків захворювання на рак, а показник смертності становить понад 55 тисяч щорічно. За даними Національного канцер-реєстру впродовж останніх років найчастіше виявляють рак молочної залози, рак легенів, колоректальний рак та рак передміхурової залози. Чоловіки ж хворіють на 19% частіше ніж жінки. Через війну на 2023 рік прогнози також невтішні, а причинами є невчасне обстеження населення, недоступність меддопомоги чи неможливість дотримуватися здорового способу життя й уникнення стресів.

Ще однією причиною та проблемою є необізнаність, непоінформованість та несвідомість українців у питаннях своєчасного виявлення та лікування раку. Щодня пацієнти та їх родичі стикаються з відсутністю професійної інформації щодо захворювань на рак, а інтернетом шириться безліч некоректних даних та відвертих міфів. А актуальна інформація щодо сучасних та ефективних методів лікування не завжди є доступною.

Задля розвʼязання проблем якісного та фахового інформування українців Національний інститут раку запускає інформаційний YouTube-проєкт "ОНКОсвідомість".

YouTube-проєкт "ОНКОсвідомість"

"ОНКОсвідомість" — це цикл відеопрограм, в яких провідні фахівці, досвідчені лікарі Державного некомерційного підприємства "Національний інститут раку" надають вичерпні відповіді на часті запитання пацієнтів та їх родичів, розвінчують міфи та дають корисні поради. Проєкт покликаний, перш за все, підвищити онко обізнаність серед населення, а також онконастороженість серед лікарів.

"ОНКОсвідомість" дозволить розширити межі обізнаності, надавши тисячам українців спеціалізовану інформацію про рак. У випусках можна отримати вичерпні відповіді не тільки про своєчасну діагностику раку, а й про те, як і коли необхідно її здійснювати, як стабілізувати психічний стан хворого, як обрати свого лікаря та не помилитися в терапії.

Перший цикл програм розроблено напередодні місяця обізнаності про колоректальний рак при підтримці міжнародної французької фармацевтичної компанії "Серв’є Україна". Сім інформаційних програм про колоректальний рак будуть зʼявлятися щодня протягом тижня на YouTube-каналі проєкту.

У світі колоректальний рак посідає провідні позиції серед онкологічних хвороб — 1,8 мільйона нових випадків та близько 800 тисяч смертей було зафіксовано минулого року.

"За даними Національного канцер реєстру колоректальний рак посідає друге місце у структурі захворюваності та смертності в Україні. Щороку вперше виявляють близько 15 тисяч нових випадків. З вперше виявлених пацієнтів одного року не проживає близько 25%. Ми маємо говорити з людьми про рак. Відверто, прозоро, постійно, свідомо. Говорити, щоб якісно проінформувати та своєчасно виявити, говорити, щоб підтримати, говорити, щоб допомогти побороти", — розповідає Олена Єфіменко — в.о. генеральної директорки ДНП "Національний інститут раку".

"Онкологія для "Серв’є" є пріоритетним напрямком діяльності з фокусом на інноваційність та терапію важковиліковних видів раку, – говорить Фредерік Фуйю – Генеральний директор "Серв’є Україна". – Сьогодні разом з Національним інститутом раку ми запускаємо проєкт, щоб допомогти тисячам українців дізнатись більше необхідної інформації про колоректальний рак. Ми віримо, що це допоможе пацієнтам та їх родичам зорієнтуватись в їх подальших кроках щодо діагностики, лікування, зміни способу життя та інше, а лікарям надасть можливість покращити ефективність спілкування з пацієнтами".

"В проєкті "ОНКОсвідомість" ми з лікарями НІР свідомо та простими словами розповідаємо про рак. Ми просимо кожного переглянути уважно перший цикл програм, поширити серед знайомих, привернути увагу друзів, адже це стосується кожного. Тільки разом, можна зробити нашу країну здоровою. Тільки разом наблизити перемогу над раком. І чекайте наступних випусків", – ділиться Андрій Шипко – перший заступник директора ДНП Національний інститут раку, один з авторів та ведучий програм.

Наступні цикли програм проєкту "ОНКОсвідомість" будуть присвячені раку молочної залози, раку легенів, раку передміхурової залози, шлунку та підшлункової залози, раку шкіри та іншим. Цикли виходитимуть періодично кожні 2 місяці.

Нагадаємо, через війну в Україні зупинилося лікування онкохворих та діабетиків.

