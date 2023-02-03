В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии

Несмотря на подключение двух энергоблоков ТЭС, дефицит электроэнергии в Украине до сих пор существенный.

За прошедшие сутки россияне нанесли серьезный удар по энергетической инфраструктуре в Херсонской области. В целом по стране дефицит электроэнергии остается существенным.

Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.

Дефицит электроэнергии

По информации "Укрэнерго", ситуация в украинской энергосистеме практически не изменилась. Имеется существенный дефицит электроэнергии.

Не помогли покрыть эту недостачу даже два подключенных к сети блока тепловых электростанций. Тем более еще один блок ТЭС был выведен в аварийный ремонт.

Свежие повреждения энергосистемы

В Укрэнерго напомнили, что за минувшие сутки россияне массово обстреляли энергетическую инфраструктуру в ряде регионов страны – Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской, Донецкой областях.

Самая сложная ситуация на Херсонщине. Из-за повреждений в соседнем регионе пришлось отключать некоторые объекты в Николаевской области.

Ремонтные успехи

Вместе с тем ремонтные бригады Укрэнерго смогли восстановить функциональность ключевого оборудования на нескольких подстанциях.

Речь идет об объектах на Юге и Востоке Украины.

Последствия российского террора

В Укрэнерго напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных и 15 дроновых атак по своим объектам.

Также под российским контролем находится целый ряд электростанций.

Это:

Запорожская АЭС;

Запорожская ТЭС;

Луганская ТЭС;

Углегорская ТЭС;

Каховская ГЭС.

А это, пояснили в компании "Укрэнерго", более 10 ГВт основных установленных мощностей, которые до сих пор недоступны украинской энергосистеме.

Кроме того, в оккупированных районах южных областей находятся и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Напомним, что 12 января министр энергетики Украины Герман Галущенко после онлайн-встречи с заместителем государственного секретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайеттом сообщил о том, что в 2023 году США передадут Украине небывалую финансовую поддержку для восстановления и восстановления энергетического сектора.

Фото: Pixabay