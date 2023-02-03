В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии

Укрэнерго рассказала о ситуации в отечественной энергосистеме: имеется ли дефицит мощности
За прошедшие сутки россияне нанесли серьезный удар по энергетической инфраструктуре в Херсонской области. В целом по стране дефицит электроэнергии остается существенным.
Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.
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Дефицит электроэнергии
По информации "Укрэнерго", ситуация в украинской энергосистеме практически не изменилась. Имеется существенный дефицит электроэнергии.
Не помогли покрыть эту недостачу даже два подключенных к сети блока тепловых электростанций. Тем более еще один блок ТЭС был выведен в аварийный ремонт.
Свежие повреждения энергосистемы
В Укрэнерго напомнили, что за минувшие сутки россияне массово обстреляли энергетическую инфраструктуру в ряде регионов страны – Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской, Донецкой областях.
Самая сложная ситуация на Херсонщине. Из-за повреждений в соседнем регионе пришлось отключать некоторые объекты в Николаевской области.
Ремонтные успехи
Вместе с тем ремонтные бригады Укрэнерго смогли восстановить функциональность ключевого оборудования на нескольких подстанциях.
Речь идет об объектах на Юге и Востоке Украины.
Последствия российского террора
В Укрэнерго напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных и 15 дроновых атак по своим объектам.
Также под российским контролем находится целый ряд электростанций.
Это:
- Запорожская АЭС;
- Запорожская ТЭС;
- Луганская ТЭС;
- Углегорская ТЭС;
- Каховская ГЭС.
А это, пояснили в компании "Укрэнерго", более 10 ГВт основных установленных мощностей, которые до сих пор недоступны украинской энергосистеме.
Кроме того, в оккупированных районах южных областей находятся и большинство ветровых и солнечных электростанций.
Напомним, что 12 января министр энергетики Украины Герман Галущенко после онлайн-встречи с заместителем государственного секретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайеттом сообщил о том, что в 2023 году США передадут Украине небывалую финансовую поддержку для восстановления и восстановления энергетического сектора.
Фото: Pixabay