В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії

В Укренерго розповіли про ситуацію у вітчизняній енергосистемі: чи наявний дефіцит потужності
Протягом минулої доби росіяни завдали серйозного удару по енергетичній інфраструктурі в Херсонській області. В цілому по країні дефіцит електроенергії залишається суттєвим.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
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Дефіцит електроенергії
За інформацією Укренерго, ситуація в українській енергосистемі практично не змінилася. Наявний суттєвий дефіцит електроенергії.
Не допомогли покрити цю недостачу навіть два підключених до мережі блоки теплових електростанцій. Тим паче, ще один блок ТЕС був виведений у аварійний ремонт.
Свіжі пошкодження енергосистеми
В Укренерго нагадали, що за минулу добу росіяни масовано обстріляли енергетичну інфраструктуру у низці регіонів країни — Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій, Донецькій областях.
Найскладнішою є ситуація на Херсонщині. Через пошкодження у сусідньому регіоні довелося відключати деякі об’єкти і у Миколаївській області.
Ремонтні успіхи
Разом з тим, ремонтні бригади Укренерго змогли відновити функціональність ключового обладнання на декількох підстанціях.
Йдеться про об’єкти на Півдні та Сході України.
Наслідки російського терору
В Укренерго нагадали, що енергосистема України вже пережила 13 ракетних та 15 дронових атак по своїх об’єктах.
Також під російським контролем перебуває ціла низка електростанцій.
Це:
- Запорізька АЕС;
- Запорізька ТЕС;
- Луганська ТЕС;
- Вуглегірська ТЕС;
- Каховська ГЕС.
А це, пояснили в компанії Укренерго, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей, які на цей час досі недоступні українській енергосистемі.
Крім того, у окупованих районах південних областей перебуває і більшість вітрових та сонячних електростанцій.
Нагадаємо, що 12 січня міністр енергетики України Герман Галущенко після онлайн-зустрічі із заступником державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Пайєттом повідомив про те, що у 2023 році США передадуть Україні небувалу фінансову підтримку для відновлення та відбудови енергетичного сектору.
Фото: Pixabay