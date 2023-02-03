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​​​​​​​В Укренерго розповіли про ситуацію у вітчизняній енергосистемі: чи наявний дефіцит потужності

3 лютого 2023 12:52
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії
Попри підключення двох енергоблоків ТЕС дефіцит електроенергії в Україні досі суттєвий
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Протягом минулої доби росіяни завдали серйозного удару по енергетичній інфраструктурі в Херсонській області. В цілому по країні дефіцит електроенергії залишається суттєвим.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Дефіцит електроенергії

За інформацією Укренерго, ситуація в українській енергосистемі практично не змінилася. Наявний суттєвий дефіцит електроенергії.

Не допомогли покрити цю недостачу навіть два підключених до мережі блоки теплових електростанцій. Тим паче, ще один блок ТЕС був виведений у аварійний ремонт.

Свіжі пошкодження енергосистеми

В Укренерго нагадали, що за минулу добу росіяни масовано обстріляли енергетичну інфраструктуру у низці регіонів країни — Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій, Донецькій областях.

Найскладнішою є ситуація на Херсонщині. Через пошкодження у сусідньому регіоні довелося відключати деякі об’єкти і у Миколаївській області.

Ремонтні успіхи

Разом з тим, ремонтні бригади Укренерго змогли відновити функціональність ключового обладнання на декількох підстанціях.

Йдеться про об’єкти на Півдні та Сході України.

Наслідки російського терору

В Укренерго нагадали, що енергосистема України вже пережила 13 ракетних та 15 дронових атак по своїх об’єктах. 

Також під російським контролем перебуває ціла низка електростанцій.

Це:

  • Запорізька АЕС;
  • Запорізька ТЕС;
  • Луганська ТЕС;
  • Вуглегірська ТЕС;
  • Каховська ГЕС. 

А це, пояснили в компанії Укренерго, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей, які на цей час досі недоступні українській енергосистемі.

Крім того, у окупованих районах південних областей перебуває і більшість вітрових та сонячних електростанцій. 

Нагадаємо, що 12 січня міністр енергетики України Герман Галущенко після онлайн-зустрічі із заступником державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Пайєттом повідомив про те, що у 2023 році США передадуть Україні небувалу фінансову підтримку для відновлення та відбудови енергетичного сектору.

Фото: Pixabay

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