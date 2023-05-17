Укрэнерго срочно обратилось к украинцам: что они попросили?
"Укрэнерго" выступила с критическим обращением к общественности по поводу текущего состояния энергосистемы. Из-за существенного сокращения мощностей и резервов в энергосистеме "Укрэнерго" призывает украинцев немедленно принять меры по стабилизации энергоснабжения.
В обращении, распространенном в соцсетях компании, отмечается, что сейчас продолжаются работы по ремонту поврежденных ракетами энергоблоков, и до момента, когда они заработают, энергосистема будет держаться на всех имеющихся резервах.
В обращении "Укрэнерго" отмечается, что каждый человек вносит вклад в поддержание стабильности энергосистемы. Уменьшив потребление электроэнергии в вечернее время с 19:00 до 22:00 и увеличив его в ночное время и в обед, украинцы могут значительно снять нагрузку на энергетическую инфраструктуру.
"Укрэнерго" предлагает следующие рекомендации
Если это возможно, перенесите использование энергоемких устройств с утра и вечера на ночь или ужин, когда общее потребление меньше.
- Избегайте одновременного использования мощных приборов, например — бойлера и стиральной машины.
- В часы пикового потребления лучше воздерживаться от использования кондиционера. Если это невозможно, то установите более высокую температуру, чем обычно. Это поможет снизить потребление энергии!
- Чтобы избежать лишних затрат энергии, кипятите только необходимое количество воды.
- Если у вас газовая плита, то кипятите воду в обычном чайнике.
Импорт и экспорт электроэнергии
В настоящее время импорт электроэнергии в Украину отсутствует. Однако страна продолжает экспортировать электроэнергию в соседние страны — Польшу и Молдову. Впрочем, энергетики делают это только в те часы, когда украинцы почти не используют электроэнергию, а в энергосистеме образуется избыток мощности.
Недавно мы рассказывали, как можно существенно сэкономить на энергоресурсах.
Также мы писали о том, что некоторые пенсионеры имеют право вообще не платить за коммуналку.
Рассказывали мы о том, можно ли накапливать электроэнергию на случай дефицита.