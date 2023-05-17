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Укрэнерго срочно обратилось к украинцам: что они попросили?

17 мая 2023 17:50
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
"Укрэнерго" срочно обратилось к украинцам
Помогите украинской энергосистеме снова выстоять! Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

"Укрэнерго" выступила с критическим обращением к общественности по поводу текущего состояния энергосистемы. Из-за существенного сокращения мощностей и резервов в энергосистеме "Укрэнерго" призывает украинцев немедленно принять меры по стабилизации энергоснабжения.

В обращении, распространенном в соцсетях компании, отмечается, что сейчас продолжаются работы по ремонту поврежденных ракетами энергоблоков, и до момента, когда они заработают, энергосистема будет держаться на всех имеющихся резервах.

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В обращении "Укрэнерго" отмечается, что каждый человек вносит вклад в поддержание стабильности энергосистемы. Уменьшив потребление электроэнергии в вечернее время с 19:00 до 22:00 и увеличив его в ночное время и в обед, украинцы могут значительно снять нагрузку на энергетическую инфраструктуру.

"Укрэнерго" предлагает следующие рекомендации

Если это возможно, перенесите использование энергоемких устройств с утра и вечера на ночь или ужин, когда общее потребление меньше.

  1. Избегайте одновременного использования мощных приборов, например — бойлера и стиральной машины.
  2. В часы пикового потребления лучше воздерживаться от использования кондиционера. Если это невозможно, то установите более высокую температуру, чем обычно. Это поможет снизить потребление энергии!
  3. Чтобы избежать лишних затрат энергии, кипятите только необходимое количество воды.
  4. Если у вас газовая плита, то кипятите воду в обычном чайнике.

Импорт и экспорт электроэнергии

В настоящее время импорт электроэнергии в Украину отсутствует. Однако страна продолжает экспортировать электроэнергию в соседние страны — Польшу и Молдову. Впрочем, энергетики делают это только в те часы, когда украинцы почти не используют электроэнергию, а в энергосистеме образуется избыток мощности.

Недавно мы рассказывали, как можно существенно сэкономить на энергоресурсах.

Также мы писали о том, что некоторые пенсионеры имеют право вообще не платить за коммуналку.

Рассказывали мы о том, можно ли накапливать электроэнергию на случай дефицита.

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