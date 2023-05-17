Укренерго терміново звернулося до українців: що попросили?
"Укренерго" звернулася до громадян з критичним проханням щодо поточного стану енергосистеми. Через суттєве скорочення потужностей і резервів в енергосистемі "Укренерго" закликає українців негайно зробити все можливе для стабілізації енергопостачання.
У дописі, поширеному в соцмережах компанії, наголошують, що нині тривають роботи з ремонту пошкоджених ракетами енергоблоків, і до моменту, коли вони запрацюють, енергосистема триматиметься лише на наявних резервах.
У зверненні Укренерго наголошується, що стабільність енергосистеми залежить від кожного із нас. Зменшивши споживання електроенергії у вечірній час з 19:00 до 22:00 і збільшивши його в нічний час та в обід українці можуть значно зняти навантаження на енергетичну інфраструктуру.
Укренерго пропонує наступні рекомендації
Якщо це можливо, перенесіть використання енергомістких пристроїв з ранку та вечора на ніч або обід, коли загальне споживання менше.
- Уникайте одночасного використання потужних приладів, наприклад — бойлера і пральної машини.
- У години пікового споживання бажано утримуватися від використання кондиціонера. Якщо це неможливо, то встановіть вищу температуру ніж зазвичай. Це допоможе зменшити споживання енергії!
- Щоб уникнути зайвих витрат енергії кип’ятіть лише необхідну кількість води.
- Якщо маєте газову плиту, то кип'ятіть воду у звичайному чайнику.
Імпорт та експорт електроенергії
Наразі імпорт електроенергії в Україну відсутній. Однак країна продовжує експортувати електроенергію до сусідніх країн — Польщі та Молдови. Втім, енергетики роблять це лише у ті години, коли українці майже не використовують електроенергію, через що в енергосистемі утворюється надлишок потужностіей.
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