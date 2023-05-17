"Укренерго" терміново звернулося до українців

Допоможіть українській енергосистемі знову вистояти! Фото: Pexels

"Укренерго" звернулася до громадян з критичним проханням щодо поточного стану енергосистеми. Через суттєве скорочення потужностей і резервів в енергосистемі "Укренерго" закликає українців негайно зробити все можливе для стабілізації енергопостачання.

У дописі, поширеному в соцмережах компанії, наголошують, що нині тривають роботи з ремонту пошкоджених ракетами енергоблоків, і до моменту, коли вони запрацюють, енергосистема триматиметься лише на наявних резервах.

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У зверненні Укренерго наголошується, що стабільність енергосистеми залежить від кожного із нас. Зменшивши споживання електроенергії у вечірній час з 19:00 до 22:00 і збільшивши його в нічний час та в обід українці можуть значно зняти навантаження на енергетичну інфраструктуру.

Укренерго пропонує наступні рекомендації

Якщо це можливо, перенесіть використання енергомістких пристроїв з ранку та вечора на ніч або обід, коли загальне споживання менше.

Уникайте одночасного використання потужних приладів, наприклад — бойлера і пральної машини. У години пікового споживання бажано утримуватися від використання кондиціонера. Якщо це неможливо, то встановіть вищу температуру ніж зазвичай. Це допоможе зменшити споживання енергії! Щоб уникнути зайвих витрат енергії кип’ятіть лише необхідну кількість води. Якщо маєте газову плиту, то кип'ятіть воду у звичайному чайнику.

Імпорт та експорт електроенергії

Наразі імпорт електроенергії в Україну відсутній. Однак країна продовжує експортувати електроенергію до сусідніх країн — Польщі та Молдови. Втім, енергетики роблять це лише у ті години, коли українці майже не використовують електроенергію, через що в енергосистемі утворюється надлишок потужностіей.

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