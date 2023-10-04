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УкрГазВидобування планирует потратить почти 1,5 млн на термокружки

4 октября 2023 19:45
- Евгения Брюховецкая
УкрГазВидобування планирует потратить почти 1,5 млн на термокружки
Нафтогаз України. Фото: google.com
- Евгения Брюховецкая

АО "УкрГазВидобування" планирует закупить 17 термокружек со съемным стаканом из нержавеющей стали. Ожидаемая стоимость составляет 1,35 млн. грн.

Соответствующий тендер опубликован на сайте Prozorro.

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Назначение покупки указано как "инвентарь для спортивных игр на открытом воздухе". По расчетам одна такая термочашка обойдется примерно в 79 тыс. грн.

Известно, что аукцион должен пройти 9 октября. Поставить чашки в Красноград до конца мая 2024 года.

Укрбургаз закупит термочашки

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Эксперты Харьковского антикоррупционного центра отметили, что компания уже покупала идентичные термокружки в июне 2021 года. Тогда за восемь единиц заплатили 310,6 тыс. грн. (одна чашка стоила 38,8 тыс. грн.).

Отметим, что владельцем акционерного общества "УкрГазВидобування" является государственная акционерная компания "Нефтегаз Украина".

"Термокружки – это технологическое оборудование, предназначенное для температурного контроля исследуемого бурового раствора, во время проведения реологических исследований и определения вязкости", — уточнили в компании.

Напомним, что в Одесской областной больнице планируется реконструировать уличное освещение. Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации объявил соответствующий тендер.

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