УкрГазВидобування планирует потратить почти 1,5 млн на термокружки
АО "УкрГазВидобування" планирует закупить 17 термокружек со съемным стаканом из нержавеющей стали. Ожидаемая стоимость составляет 1,35 млн. грн.
Соответствующий тендер опубликован на сайте Prozorro.
Для чего термокружки
Назначение покупки указано как "инвентарь для спортивных игр на открытом воздухе". По расчетам одна такая термочашка обойдется примерно в 79 тыс. грн.
Известно, что аукцион должен пройти 9 октября. Поставить чашки в Красноград до конца мая 2024 года.
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Эксперты Харьковского антикоррупционного центра отметили, что компания уже покупала идентичные термокружки в июне 2021 года. Тогда за восемь единиц заплатили 310,6 тыс. грн. (одна чашка стоила 38,8 тыс. грн.).
Отметим, что владельцем акционерного общества "УкрГазВидобування" является государственная акционерная компания "Нефтегаз Украина".
"Термокружки – это технологическое оборудование, предназначенное для температурного контроля исследуемого бурового раствора, во время проведения реологических исследований и определения вязкости", — уточнили в компании.
Напомним, что в Одесской областной больнице планируется реконструировать уличное освещение. Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации объявил соответствующий тендер.