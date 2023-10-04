УкрГазВидобування планує витратити майже 1,5 млн на термочашки
АТ "Укргазвидобування" планує закупити 17 термочашок зі з’ємним стаканом із нержавіючої сталі. Очікувана вартість становить 1,35 млн грн.
Відповідний тендер опублікований на сайті Prozorro.
Для чого термочашки
Призначення покупки вказане, як "інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі". За розрахунками одна така термочашка коштуватиме приблизно 79 тис. грн.
Відомо, що аукціон має відбутись 9 жовтня. Поставити чашки мають у Краснограда до кінця травня 2024 року.
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Експерти Харківського антикорупційного центру зауважили, що компанія вже купувала ідентичні термочашки у червні 2021 року. Тоді за вісім одиниць заплатили 310,6 тис. грн (одна чашка коштувала 38,8 тис. грн.
Зазначимо, що власником акціонерного товариства "Укргазвидобування" є державна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
"Термочашки – це технологічне обладнання, призначене для температурного контролю досліджуваного бурового розчину, під час проведення реологічних досліджень та визначення в’язкості", — уточнили в компанії.
Нагадаємо, що в Одеській обласній лікарні планують реконструювати вуличне освітлення. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської облдержадміністрації оголосив відповідний тендер.