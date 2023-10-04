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УкрГазВидобування планує витратити майже 1,5 млн на термочашки

4 жовтня 2023 19:45
- Євгенія Брюховецька
УкрГазВидобування планує витратити майже 1,5 млн на термочашки
Нафтогаз України. Фото: google.com
- Євгенія Брюховецька

АТ "Укргазвидобування" планує закупити 17 термочашок зі з’ємним стаканом із нержавіючої сталі. Очікувана вартість становить 1,35 млн грн. 

Відповідний тендер опублікований на сайті Prozorro.

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Призначення покупки вказане, як "інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі". За розрахунками одна така термочашка коштуватиме приблизно 79 тис. грн.

Відомо, що аукціон має відбутись 9 жовтня. Поставити чашки мають у Краснограда до кінця травня 2024 року.

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Експерти Харківського антикорупційного центру зауважили, що компанія вже купувала ідентичні термочашки у червні 2021 року. Тоді за вісім одиниць заплатили 310,6 тис. грн (одна чашка коштувала 38,8 тис. грн.

Зазначимо, що власником акціонерного товариства "Укргазвидобування" є державна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

"Термочашки – це технологічне обладнання, призначене для температурного контролю досліджуваного бурового розчину, під час проведення реологічних досліджень та визначення в’язкості", — уточнили в компанії.

Нагадаємо, що в Одеській обласній лікарні планують реконструювати вуличне освітлення. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської облдержадміністрації оголосив відповідний тендер.

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