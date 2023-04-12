Укрпошта продает сувенир с легендарной маркой о "русском корабле": куда пойдут средства

Новый лимитированный сувенир от Укрпошты. Фото: Telegram Игоря Смелянского

К годовщине первой военной марки Укрпошты выпустила новый сувенир, связанный с ней. Госпредприятие планирует собрать 1 миллион гривен на дроны для сил обороны Украины.

Об этом заявил на своем Telegram-канале глава Укрпошты Игорь Смелянский.

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Годовщина первой марки

Игорь Смилянский напомнил, что ровно год назад Укрпошта выпустила первую марку нынешней войны – "Русский военный корабль, иди…!".

"Да самое прекрасное то, что, через 2 дня после официального введения марки в обращение, пророчество сбылось и крейсер "Москва" пошел ко дну", — отметил глава госпредприятия.

Новый сувенир

К годовщине выпуска марки в Укрпоште выпущен еще один сувенир.

"Имеем 1000 экземпляров одноименной презентационной рамки с легендарной почтовой маркой и оттиском штемпеля "Первый день", которым марка гасилась в день введения в обращение на киевском главпочтамте год назад", — рассказал Игорь Смилянский.

Стоимость этой рамки – 1600 грн. 1000 грн с каждого экземпляра пойдет на покупку для сил обороны Украины беспилотников.

"Я даже уверен, что мы насобираем миллион на квадрокоптеры через несколько часов (или, может, минут?)" — подчеркнул Смелянский.

Напомним, 5 апреля в Киеве открылась выставка иностранных почтовых марок "Солидарные с Украиной".