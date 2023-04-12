Укрпошта продає сувенір з легендарною маркою про "русскій корабль": куди підуть кошти

Новий, лімітований сувенір від Укрпошти. Фото: Telegram Ігоря Смілянського

До річниці першої воєнної марки Укрпошта випустила новий сувенір, пов’язаний із нею. Держпідприємство планує зібрати 1 мільйон гривень на дрони для Сил оборони України.

Про це заявив на своєму Telegram-каналі очільник Укрпошти Ігор Смілянський.

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Річниця першої марки

Ігор Смілянський нагадав, що рівно рік тому Укрпошта випустила першу марку нинішньої війни — "Русскій воєнний корабль, іді…!".

"Та найпрекрасніше те, що, через 2 дні після офіційного введення марки в обіг, пророцтво збулося і крейсер "Москва" пішов на дно", — зазначив очільник держпідприємства.

Новий сувенір

До річниці випуску марки в Укрпошті випустили ще один сувенір.

"Маємо 1000 примірників однойменної презентаційної рамки з легендарною поштовою маркою та відбитком штемпеля "Перший день", яким марка гасилася в день введення в обіг на київському головпоштамті рік тому", — розповів Ігор Смілянський.

Вартість цієї рамки — 1600 грн. 1000 грн з кожного екземпляра піде на купівлю для Сил оборони України безпілотників.

"Я навіть впевнений, що ми назбираємо мільйон на квадрокоптери за кілька годин (чи, може, хвилин?)" — наголосив Смілянський.

Нагадаємо, 5 квітня у Києві відкрили виставку іноземних поштових марок "Солідарні з Україною".