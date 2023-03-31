Укрпошта выпускает новые марки, посвященные городам героев Киевской области
После успешной онлайн-продажи Укрпошта начинает продавать новую серию марок "Буча, Ирпень, Гостомель: Не забудем, Не простим" в отделениях. В первый день продаж будут действовать ограничения.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Укрпочты Игорь Смилянский.
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Новые марки
По словам Игоря Смилянского, сегодня, 31 марта, Укрпочта начинает продавать в отделениях новую серию марок, посвященную городам героев Киевской области.
Серия под названием "Буча, Ирпень, Гостомель: Не забудем, Не простим" стала популярной еще в формате онлайн-продажи, теперь ее можно будет купить в отделениях Укрпошти.
Фото: Укрпочта
Детали продаж
В пятницу, первый день продаж, будет действовать ограничение, пояснил глава Укрпошти.
В Главпочтампах можно будет приобрести по два блока этих марок в одни руки, а на обычных отделениях Укрпошти — по одному.
Напомним, что 24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в Укрпоште презентовали новую марку "ПТН ПНХ". Почтовая марка "ПТН ПНХ!" — благотворительный выпуск Укрпошти. Часть средств, собранных от продажи марки, будут направлены на восстановление учебных заведений, потерпевших разрушения в результате войны.
Фото: УНИАН