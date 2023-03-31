Укрпошта випускає нові марки, присвячені містам героїв Київщини
Після успішного онлайн-продажу Укрпошта починає продавати нову серію марок "Буча, Ірпінь, Гостомель: Не забудемо, Не пробачимо" у відділеннях. У перший день продажу діятимуть обмеження.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі очільник Укрпошти Ігор Смілянський.
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Нові марки
За словами Ігоря Смілянського, сьогодні, 31 березня, Укрпошта починає продавати у відділеннях нову серію марок, присвячену містам героїв Київщини.
Серія під назвою "Буча, Ірпінь, Гостомель: Не забудемо, Не пробачимо" стала популярною ще в форматі онлайн-продажу, тепер її можна буде купити у відділеннях Укрпошти.
Фото: Укрпошта
Деталі продажу
У п’ятницю, перший день продажу, діятиме обмеження, пояснив очільник Укрпошти.
В Головпоштампах можна буде придбати по два блоки цих марок у одні руки, а на звичайних відділеннях Укрпошти — по одному.
Нагадаємо, що 24 лютого, у день роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну в Укрпошті презентували нову марку "ПТН ПНХ". Поштова марка "ПТН ПНХ!" — благодійний випуск Укрпошти. Частина коштів, зібраних від продажу марки, будуть спрямовані на відновлення навчальних закладів, які зазнали руйнувань внаслідок війни.
Фото: УНІАН