Укрпошта випускає нові марки, присвячені містам героїв Київщини

Українські філателісти отримають нову серію марок

Після успішного онлайн-продажу Укрпошта починає продавати нову серію марок "Буча, Ірпінь, Гостомель: Не забудемо, Не пробачимо" у відділеннях. У перший день продажу діятимуть обмеження.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі очільник Укрпошти Ігор Смілянський.

Нові марки

За словами Ігоря Смілянського, сьогодні, 31 березня, Укрпошта починає продавати у відділеннях нову серію марок, присвячену містам героїв Київщини.

Серія під назвою "Буча, Ірпінь, Гостомель: Не забудемо, Не пробачимо" стала популярною ще в форматі онлайн-продажу, тепер її можна буде купити у відділеннях Укрпошти.

Фото: Укрпошта

Деталі продажу

У п’ятницю, перший день продажу, діятиме обмеження, пояснив очільник Укрпошти.

В Головпоштампах можна буде придбати по два блоки цих марок у одні руки, а на звичайних відділеннях Укрпошти — по одному.

Нагадаємо, що 24 лютого, у день роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну в Укрпошті презентували нову марку "ПТН ПНХ". Поштова марка "ПТН ПНХ!" — благодійний випуск Укрпошти. Частина коштів, зібраних від продажу марки, будуть спрямовані на відновлення навчальних закладів, які зазнали руйнувань внаслідок війни.

Фото: УНІАН