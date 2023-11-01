Укрпочта запускает новую марку, посвященную работникам Укрзализныци

Новая марка от "Укрпочты". Фото: Telegram/Игорь Смелянский

Укрпочта запускает новую марку в серии "Героические профессии". Она посвящена инфраструктурным собратьям — работникам Укрзализныци.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

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Новая марка от Укрпочты

"Сегодня мы запускаем марку в серии "Героические профессии", посвященную нашим инфраструктурным собратьям — работникам Укрзализныци. С первых дней войны мы были вместе. Должны отдать должное и поблагодарить тех, кто под обстрелами эвакуировал миллионы людей, доставил миллионы тонн грузов, в том числе тех, которые помогают защищать свободную Украину", — написал он.

скриншот поста Игоря Смелянского

Напомним, что 27 октября ко Дню украинской письменности и языка Укрпочта инициирует отправку открыток на украинский. В частности, это создано с целью объединить каждого, кто остался в Украине и кто ждет возвращения домой.