Укрпошта запускає нову марку, присвячену працівникам Укрзалізниці

Нова марка від "Укрпошти". Фото: Telegram/Ігор Смілянський

Укрпошта запускає нову марку в серії "Героїчні професії". Вона присвячена інфраструктурним побратимам — працівникам Укрзалізниці.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

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"Сьогодні ми запускаємо марку в серії "Героїчні професії", присвячену нашим інфраструктурним побратимам — працівникам Укрзалізниці. З перших днів війни ми були разом. Маємо віддати належне та подякувати тим, хто під обстрілами евакуював мільйони людей, доставив мільйони тонн вантажів, зокрема тих, які допомагають боронити вільну Україну", — написав він.

скриншот допису Ігора Смілянського

Нагадаємо, що 27 жовтня до Дня української писемності та мови Укрпошта ініціює відправлення листівок українською. Зокрема, це створено з метою об’єднати кожного, хто залишився в Україні та хто чекає на повернення додому.