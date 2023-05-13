Укрзализныця предупредила об изменениях курсирования поездов из-за обстрела Хмельницкой области

Украинцы уезжают в поезде. Фото: УНИАН

Ночью, 13 мая, оккупанты обстреляли Хмельницкую область. Укрзализныця опубликовала изменения в курсировании поездов в результате вражеских атак. Сотрудники сообщают, что все сообщения будут работать.

Об этом информирует Укрзализныця.

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Изменения курсирования поездов

"Ни одно сообщение не закрывается! Укрзализныця вместе с Хмельницкой военной администрацией разработали решение, как добраться до пунктов назначения. Уже запущены дополнительные поезда-шаттлы и автобусы для подвоза", — заявили в Укрзализныце.

Инструкция от Укрзализныци:

Если вы следуете из Киева в направлении Винницы, Хмельницкого, то вам необходимо совершить посадку на шаттл — Киев — Казатин — Винница — Хмельницкий.

Если вы следуете из Киева в направлении Тернополя и Львова, то вам необходимо сделать пересадку на шаттл Красное — Тернополь — Черный остров. Между Черным островом и Хмельницким ждите с 10:00 бесплатные автобусные шаттлы от вокзала до вокзала.

Если вы следуете из Винницы, Жмеринки, Хмельницкого в Киев — вам доступны шаттлы в Киев каждые 2 часа. Первую группу пассажиров из Винницы в Киев с билетами на рейс №716 заберет поезд №868 Гречаны — Киев.

Если вы следуете из Винницы, Жмеринки во Львов, Ужгород, Перемышль — вам доступны шаттлы в Казатин с пересадкой на любые рейсы западного направления, которые сейчас следуют объездным путем именно через Казатин.

Если вы идете из Хмельницкого во Львов, Ужгород, Перемышль — ждите пересадку на автобус от вокзала до станции Черный остров, откуда каждые 2 часа будет направляться шаттл до станции Красное.

Если вы следуете из Киева во Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Перемышль или обратно, то для вас изменится время в пути, с остальными не обращайте внимания.

"Возврат неиспользованных билетов со 100% компенсацией возможно в любой украинской кассе в претензионном порядке. Все шаттлы бесплатны, как и посадка в альтернативные поезда того же направления, что указан в вашем билете, в случае опоздания или невозможности прибыть на свой рейс", — говорится в сообщении Укрзализныци.

Также сообщают о возможной задержке некоторых поездов. Прогнозируемое время задержки:

№119 Запорожье — Львов +5 часов;

№85 Запорожье — Львов +5 часов;

№139 Киев — Каменец-Подольский +8:40 часов;

№38/36 Ужгород, Перемышль — Одесса +12 часов;

№770 Тернополь — Киев +6 часов;

№716 Перемышль — Киев +7 часов.

Напомним, что ночью 13 мая Россия массово обстреливала украинские города. Захватчики били по гражданским объектам. От попаданий возникали пожары. В Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях были слышны взрывы. Все детали еще уточняются.