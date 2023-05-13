Укрзалізниця попередила про зміни курсування поїздів через обстріл Хмельниччини
Вночі, 13 травня, окупанти обстріляли Хмельницьку область. Укрзалізниця опублікувала зміни у курсуванні поїздів внаслідок ворожих атак. Співробітники повідомляють, що всі сполучення працюватимуть.
Про це інформує Укрзалізниця.
Зміни курсування поїздів
"Жодне сполучення не закривається! Укрзалізниця разом із Хмельницькою військовою адміністрацією розробили рішення, як дістатися пунктів призначення. Вже запущено додаткові поїзди-шатли та автобуси для підвозу", — заявили в Укрзалізниці.
Інструкція від Укрзалізниці:
- Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Вінниці, Хмельницького, то вам необхідно зробити посадку на шатл — Київ — Козятин — Вінниця — Хмельницький.
- Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Тернополя та Львова, то вам необхідно зробити пересадку на шатл Красне — Тернопіль — Чорний острів. Між Чорним островом та Хмельницьким очікуйте з 10:00 на безкоштовні автобусні шатли від вокзалу до вокзалу.
- Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки, Хмельницького до Києва — вам доступні шатли до Києва кожні 2 години. Першу групу пасажирів з Вінниці до Києва з квитками на рейс №716 забере поїзд №868 Гречани — Київ.
- Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки до Львова, Ужгорода, Перемишля — вам доступні шатли до Козятина з пересадкою на будь-які рейси західного напрямку, які зараз прямують об'їзним шляхом саме через Козятин.
- Якщо ви прямуєте з Хмельницького до Львова, Ужгорода, Перемишля — очікуйте пересадку на автобус від вокзалу до станції Чорний острів, звідки кожні 2 години прямуватиме шатл до станції Красне.
- Якщо ви прямуєте з Києва до Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Перемишля або зворотно, то для вас зміниться час у дорозі, на решту не зважайте.
"Повернення невикористаних квитків зі 100% компенсацією можливе в будь-якій українській касі у претензійному порядку. Всі шатли є безкоштовними, як і посадка до альтернативних поїздів того ж напрямку, що вказаний у вашому квитку, в разі спізнення або неможливості прибути на свій рейс", — йдеться в повідомленні Укрзалізниці.
Також повідомляють про можливу затримку деяких поїздів. Прогнозований час затримки:
- №119 Запоріжжя — Львів +5 годин;
- №85 Запоріжжя — Львів +5 годин;
- №139 Київ — Кам'янець-Подільський +8:40 годин;
- №38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса +12 годин;
- №770 Тернопіль — Київ +6 годин;
- №716 Перемишль — Київ +7 годин.
Нагадаємо, що вночі, 13 травня, Росія масово обстрілювала українські міста. Загарбники били по цивільним об'єктам. Від влучань виникали пожежі. У Київській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях було чутно вибухи. Всі деталі ще уточнюються.