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Укрзалізниця попередила про зміни курсування поїздів через обстріл Хмельниччини

13 травня 2023 10:08
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Укрзалізниця попередила про зміни курсування поїздів через обстріл Хмельниччини
Українці їдуть в поїзді. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Вночі, 13 травня, окупанти обстріляли Хмельницьку область. Укрзалізниця опублікувала зміни у курсуванні поїздів внаслідок ворожих атак. Співробітники повідомляють, що всі сполучення працюватимуть.

Про це інформує Укрзалізниця.

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Зміни курсування поїздів

"Жодне сполучення не закривається! Укрзалізниця разом із Хмельницькою військовою адміністрацією розробили рішення, як дістатися пунктів призначення. Вже запущено додаткові поїзди-шатли та автобуси для підвозу", — заявили в Укрзалізниці.

Інструкція від Укрзалізниці:

  • Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Вінниці, Хмельницького, то вам необхідно зробити посадку на шатл — Київ — Козятин — Вінниця — Хмельницький.
  • Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Тернополя та Львова, то вам необхідно зробити пересадку на шатл Красне — Тернопіль — Чорний острів. Між Чорним островом та Хмельницьким очікуйте з 10:00 на безкоштовні автобусні шатли від вокзалу до вокзалу.
  • Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки, Хмельницького до Києва — вам доступні шатли до Києва кожні 2 години. Першу групу пасажирів з Вінниці до Києва з квитками на рейс №716 забере поїзд №868 Гречани — Київ.
  • Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки до Львова, Ужгорода, Перемишля — вам доступні шатли до Козятина з пересадкою на будь-які рейси західного напрямку, які зараз прямують об'їзним шляхом саме через Козятин.
  • Якщо ви прямуєте з Хмельницького до Львова, Ужгорода, Перемишля — очікуйте пересадку на автобус від вокзалу до станції Чорний острів, звідки кожні 2 години прямуватиме шатл до станції Красне.
  • Якщо ви прямуєте з Києва до Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Перемишля або зворотно, то для вас зміниться час у дорозі, на решту не зважайте.

"Повернення невикористаних квитків зі 100% компенсацією можливе в будь-якій українській касі у претензійному порядку. Всі шатли є безкоштовними, як і посадка до альтернативних поїздів того ж напрямку, що вказаний у вашому квитку, в разі спізнення або неможливості прибути на свій рейс", — йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Також повідомляють про можливу затримку деяких поїздів. Прогнозований час затримки:

  • №119 Запоріжжя — Львів +5 годин;
  • №85 Запоріжжя — Львів +5 годин;
  • №139 Київ — Кам'янець-Подільський +8:40 годин;
  • №38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса +12 годин;
  • №770 Тернопіль — Київ +6 годин;
  • №716 Перемишль — Київ +7 годин.

Нагадаємо, що вночі, 13 травня, Росія масово обстрілювала українські міста. Загарбники били по цивільним об'єктам. Від влучань виникали пожежі. У Київській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях було чутно вибухи. Всі деталі ще уточнюються. 

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