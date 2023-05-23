Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Укрзализныця уже готовится тестировать женские купе arrow

Укрзализныця уже готовится тестировать женские купе

23 мая 2023 14:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Укрзализныця уже готовится тестировать женские купе
Вагон Укрзализныци. Фото: УНИАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Укрзализныця несколько месяцев будет тестировать женские купе, после чего примет решение об их постоянном использовании. Кроме того, в новых вагонах будут установлены камеры слежения и кнопки вызова проводников.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Читайте также:

Будут женские купе в украинских поездах

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко заявил, что компания уже активно работает над вопросом улучшения мер безопасности в пассажирских поездах.

"Текущее решение железной дороги — помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее с помощью комплекса мероприятий, одним из которых станет "пилот" с женскими купе", — подчеркнул Лященко.

Тестирование женских купе будет продолжаться несколько месяцев.

"Вместе с обществом и специалистами примем решение по масштабированию. Это будет зависеть от реального спроса и отзывов", — заверил глава Укрзализныци.

Не только отдельными купе

Кроме того, во всех новых и модернизированных вагонах Укрзализныци будут введены дополнительные меры безопасности.

Это камеры видеонаблюдения и кнопки вызова проводника.

Таких вагонов около 15% от общего объема, который находится в активном использовании.

Напомним, что практика женских купе или вагонов в железнодорожных поездах или поездах метрополитена функционирует в некоторых странах Азии или арабского мира, в частности, в Египте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас