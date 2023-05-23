Укрзализныця уже готовится тестировать женские купе

Вагон Укрзализныци. Фото: УНИАН

Укрзализныця несколько месяцев будет тестировать женские купе, после чего примет решение об их постоянном использовании. Кроме того, в новых вагонах будут установлены камеры слежения и кнопки вызова проводников.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко заявил, что компания уже активно работает над вопросом улучшения мер безопасности в пассажирских поездах.

"Текущее решение железной дороги — помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее с помощью комплекса мероприятий, одним из которых станет "пилот" с женскими купе", — подчеркнул Лященко.

Тестирование женских купе будет продолжаться несколько месяцев.

"Вместе с обществом и специалистами примем решение по масштабированию. Это будет зависеть от реального спроса и отзывов", — заверил глава Укрзализныци.

Не только отдельными купе

Кроме того, во всех новых и модернизированных вагонах Укрзализныци будут введены дополнительные меры безопасности.

Это камеры видеонаблюдения и кнопки вызова проводника.

Таких вагонов около 15% от общего объема, который находится в активном использовании.

Напомним, что практика женских купе или вагонов в железнодорожных поездах или поездах метрополитена функционирует в некоторых странах Азии или арабского мира, в частности, в Египте.