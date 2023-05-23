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Укрзалізниця уже готується тестувати жіночі купе

23 травня 2023 14:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Укрзалізниця уже готується тестувати жіночі купе
Вагон Укрзалізниці. Фото: УНІАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Укрзалізниця кілька місяців буде тестувати жіночі купе, після чого ухвалить рішення щодо їхнього постійного використання. Крім того, у нових вагонах будуть встановлені камери спостереження та кнопки виклику провідників.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко заявив, що компанія уже активно працює над питанням покращення безпекових заходів у пасажирських поїздах.

"Поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане "пілот" з жіночими купе", — наголосив Лященко.

Тестування жіночих купе триватиме кілька місяців. 

"Разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків", — запевнив очільник Укрзалізниці.

Не тільки окремими купе

Крім того, у всіх нових та модернізованих вагонах Укрзалізниці будуть запроваджені додаткові заходи безпеки.

Це камери відеоспостереження та кнопки виклику провідника.

Таких вагонів — близько 15% від загального обсягу, який перебуває у активному використанні.

Нагадаємо, що практика жіночих купе чи навіть вагонів у залізничних поїздах або поїздах метрополітену функціонує у деяких країнах Азії чи арабського світу, зокрема, у Єгипті.

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