Укрзалізниця уже готується тестувати жіночі купе

Вагон Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Укрзалізниця кілька місяців буде тестувати жіночі купе, після чого ухвалить рішення щодо їхнього постійного використання. Крім того, у нових вагонах будуть встановлені камери спостереження та кнопки виклику провідників.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Читайте також:

Чи будуть жіночі купе в українських поїздах

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко заявив, що компанія уже активно працює над питанням покращення безпекових заходів у пасажирських поїздах.

"Поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане "пілот" з жіночими купе", — наголосив Лященко.

Тестування жіночих купе триватиме кілька місяців.

"Разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків", — запевнив очільник Укрзалізниці.

Не тільки окремими купе

Крім того, у всіх нових та модернізованих вагонах Укрзалізниці будуть запроваджені додаткові заходи безпеки.

Це камери відеоспостереження та кнопки виклику провідника.

Таких вагонів — близько 15% від загального обсягу, який перебуває у активному використанні.

Нагадаємо, що практика жіночих купе чи навіть вагонів у залізничних поїздах або поїздах метрополітену функціонує у деяких країнах Азії чи арабського світу, зокрема, у Єгипті.