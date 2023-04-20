Укрзализныця впервые с начала войны возобновляет продажу билетов в Покровск

Железнодорожная станция в Покровске Донецкой области. Фото: dn.gov.ua

Укрзализныця впервые открывает продажу на регулярные рейсы дальнего сообщения в Покровск Донецкой области. Продажа билетов на это направление была закрыта с 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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В компании напоминают, что до сих пор из Покровска регулярно курсировали только эвакуационные рейсы. А приобрести билеты можно было только на поезда из Покровска во Львов и Киев, но не в обратном направлении. Также было пригородное сообщение с Днепром.

С 28 апреля начнут курсирование беспересадочные группы вагонов в составе рейсов 86/234-233/85 Львов — Покровск — Львов и 80/234-233/79 Киев — Покровск — Киев.

Отправление из Львова ежедневно в 10:40, прибытие в Покровск в 13:00; обратный рейс в 14:15, прибытие в 12:44.

Отправление из Киева ежедневно в 23:05, прибытие в Покровск в 13:00, обратный рейс в 14:15, прибытие в 05:54.

Как известно, Покровск расположен примерно в 60 км от Авдеевки, которая сейчас является одной из самых горячих точек фронта. Покровск также страдает от обстрелов. В частности, 15 февраля российская ракета попала в пятиэтажный дом в Покровске. В результате этой атаки погибли три человека, еще 11 были ранены.