Укрзалізниця вперше з початку війни відновлює продаж квитків до Покровська

Залізнична станція у Покровську на Донеччині. Фото: dn.gov.ua

Укрзалізниця вперше відкриває продаж на регулярні рейси далекого сполучення до Покровська Донецької області. Продаж квитків на цей напрямок був закритий з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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У компанії нагадують, що досі з Покровська регулярно курсували лише евакуаційні рейси. А придбати квитки можна було лише на потяги з Покровська до Львова та Києва, але не в зворотному напрямку. Також було приміське сполучення з Дніпром.

Із 28 квітня почнуть курсування безпересадкові групи вагонів у складі рейсів 86/234-233/85 Львів — Покровськ — Львів та 80/234-233/79 Київ — Покровськ — Київ.

Відправлення зі Львова щоденно о 10:40, прибуття до Покровська о 13:00; зворотний рейс о 14:15, прибуття о 12:44.

Відправлення з Києва щоденно о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15, прибуття о 05:54.

Як відомо, Покровськ розташований приблизно за 60 км від Авдіївки, яка зараз є однією з найгарячіших точок фронту. Покровськ також потерпає від обстрілів. Зокрема, 15 лютого російська ракета влучила у п'ятиповерховий будинок у Покровську. Внаслідок цієї атаки загинуло троє людей, ще 11 були поранені.