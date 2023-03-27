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Укрзализныця запустила инклюзивную электричку между Ровно и Львовом

27 марта 2023 12:52
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Инклюзивный электропоезд от Укрзализныци
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

С 28 марта между Львовом и Ровно начнет курсировать инклюзивный электропоезд. Электричка с местами для инвалидных колясок будет ездить шесть дней в неделю, кроме субботы.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Инклюзивный электропоезд

Укрзализныця запускает восстановленный инклюзивный электропоезд по маршруту Львов – Ровно – Львов.

Первый электропоезд со специальными местами для людей, вынужденных использовать для передвижения специальные тележки, отправится по этому маршруту во вторник, 28 марта.

Инклюзивный электропоезд свяжет Львов и Ровно

Режим работы

Электропоезд №806/805 будет отправляться из Львова каждый день, кроме субботы. Время отправления — 16:35. Прибудет электричка на станцию Ровно в 19:25.

С Ровно поезд будет отправляться по пятницам и воскресеньям в 13:20. Время прибытия во Львов — 16:10.

Электропоезд №804/803 будет отправляться из Львова по пятницам и воскресеньям. Время отправления — 09:50. Прибудет электричка на станцию Ровно в 12:40.

С Ровно поезд будет отправляться ежедневно, кроме субботы, в 06:45. Время прибытия во Львов — 09:35.

Инклюзивный электропоезд свяжет Львов и Ровно

Напомним, что перед самым началом полномасштабной войны такая же электричка должна была начать курсировать между Харьковом и Бахмутом.

Фото: Укрзализныця

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