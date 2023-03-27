Укрзализныця запустила инклюзивную электричку между Ровно и Львовом
С 28 марта между Львовом и Ровно начнет курсировать инклюзивный электропоезд. Электричка с местами для инвалидных колясок будет ездить шесть дней в неделю, кроме субботы.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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Инклюзивный электропоезд
Укрзализныця запускает восстановленный инклюзивный электропоезд по маршруту Львов – Ровно – Львов.
Первый электропоезд со специальными местами для людей, вынужденных использовать для передвижения специальные тележки, отправится по этому маршруту во вторник, 28 марта.
Режим работы
Электропоезд №806/805 будет отправляться из Львова каждый день, кроме субботы. Время отправления — 16:35. Прибудет электричка на станцию Ровно в 19:25.
С Ровно поезд будет отправляться по пятницам и воскресеньям в 13:20. Время прибытия во Львов — 16:10.
Электропоезд №804/803 будет отправляться из Львова по пятницам и воскресеньям. Время отправления — 09:50. Прибудет электричка на станцию Ровно в 12:40.
С Ровно поезд будет отправляться ежедневно, кроме субботы, в 06:45. Время прибытия во Львов — 09:35.
Напомним, что перед самым началом полномасштабной войны такая же электричка должна была начать курсировать между Харьковом и Бахмутом.
Фото: Укрзализныця