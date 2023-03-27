Укрзалізниця запустила інклюзивну електричку між Рівним і Львовом
З 28 березня між Львовом і Рівним почне курсувати інклюзивний електропоїзд. Електричка з місцями для інвалідних візків їздитиме шість днів на тиждень, крім суботи.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
-
Для фанів Гаррі Поттера Xiaomi випустить спецверсію смартфона: деталі
-
Після гучної заяви Ані Лорак поїхала знімати новий кліп в Європу: де можна зустріти зрадницю
-
Окупанти вдарили ракетами С300 по Слов'янську та Дружківці: Кириленко показав наслідки
-
У Харківській області правоохоронці ексгумували тіло жертви російської агресії
-
Російська компанія остаточно викупила найбільшу фабрику IKEA у Новгороді
-
Аналітик пояснив причину конфлікту між Пригожиним і генералами армії рф
-
В Одесі викрили корупційну схему, пов’язану із "зерновою угодою"
-
росія обстріляла Слов'янськ: Зеленський показав руйнування
-
Український фільм визнали найкращим на Міжнародному кінофестивалі у Вільнюсі
-
Легендарний англійський футболіст емоційно звернувся до Мудрика
Інклюзивний електропоїзд
Укрзалізниця запускає відновлений інклюзивний електропоїзд за маршрутом Львів — Рівне — Львів.
Перший електропоїзд зі спеціальними місцями для людей, які змушені використовувати для пересування спеціальні візки, відправиться за цим маршрутом у вівторок, 28 березня.
Режим роботи
Електропоїзд №806/805 відправлятиметься зі Львова щодня, крім суботи. Час відправлення — 16:35. Прибуватиме електричка до станції Рівне о 19:25.
З Рівного поїзд відправлятиметься по п’ятницях та неділях о 13:20. Час прибуття до Львова — 16:10.
Електропоїзд №804/803 відправлятиметься зі Львова по п’ятницях і неділях. Час відправлення — 09:50. Прибуватиме електричка до станції Рівне о 12:40.
З Рівного поїзд відправлятиметься щоденно, крім суботи, о 06:45. Час прибуття до Львова — 09:35.
Нагадаємо, що перед самим початком повномасштабної війни така ж електричка мала почати курсувати між Харковом і Бахмутом.
Фото: Укрзалізниця