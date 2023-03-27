Укрзалізниця запустила інклюзивну електричку між Рівним і Львовом

Інклюзивний електропоїзд від Укрзалізниці

З 28 березня між Львовом і Рівним почне курсувати інклюзивний електропоїзд. Електричка з місцями для інвалідних візків їздитиме шість днів на тиждень, крім суботи.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Інклюзивний електропоїзд

Укрзалізниця запускає відновлений інклюзивний електропоїзд за маршрутом Львів — Рівне — Львів.

Перший електропоїзд зі спеціальними місцями для людей, які змушені використовувати для пересування спеціальні візки, відправиться за цим маршрутом у вівторок, 28 березня.

Режим роботи

Електропоїзд №806/805 відправлятиметься зі Львова щодня, крім суботи. Час відправлення — 16:35. Прибуватиме електричка до станції Рівне о 19:25.

З Рівного поїзд відправлятиметься по п’ятницях та неділях о 13:20. Час прибуття до Львова — 16:10.

Електропоїзд №804/803 відправлятиметься зі Львова по п’ятницях і неділях. Час відправлення — 09:50. Прибуватиме електричка до станції Рівне о 12:40.

З Рівного поїзд відправлятиметься щоденно, крім суботи, о 06:45. Час прибуття до Львова — 09:35.

Нагадаємо, що перед самим початком повномасштабної війни така ж електричка мала почати курсувати між Харковом і Бахмутом.

Фото: Укрзалізниця