Отдельные вагоны в поездах для женщин: суть проекта

Девушка и парень прощаются на перроне. Фото: УНИАН

Украинцы просят Укрзализныцю запустить отдельные вагоны для женщин и мужчин, чтобы пассажирам было психологически комфортно раздеваться, отдыхать и главное, чтобы избежать возможного насилия. Соответствующая петиция набрала необходимое количество подписей, в УЗ уже заявили, что прислушиваются к просьбам украинцев.

Почему люди просят об отдельных вагонах и принесет ли такое решение желаемый эффект — разбиралось Новини.LIVE.

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Петиция: о чем просят

"Просим выделить по крайней мере один отдельный вагон для женщин и, соответственно, отдельный для мужчин во всех поездах АО "Укрзализныця", что следуют по маршруту дольше 6 часов. В случае отсутствия мест в "смешанных" вагонах реализовать билеты в отдельные вагоны для лиц обоих полов. Для идентификации пола добавить фильтр "пол" при покупке билета", — говорится в тексте петиции.

Петиция об отдельных вагонах в поездах. Фото: Скриншот с сайта правительства

Авторы обосновывают свою позицию тем, что во время поездок люди могут испытывать дискомфорт из-за пассажиров противоположного пола, например, когда переодеваются. Также считают, что отдельные вагоны делают невозможными случаи изнасилования.

"Выделение по крайней мере одного отдельного вагона для женщин и одного вагона для мужчин сможет сделать поездки более безопасными и предотвратить негативный опыт пассажиров. В связи с этим просим сделать это возможным", — говорится в тексте петиции.

Вагон пассажирского поезда. Фото: Укрзализныця

Петиция набрала необходимое количество голосов, также ее поддержали общественные организации, в частности ОО "Девушки", сообщество "Женщины". В ОО "Ла Страда — Украина" эксклюзивно ответили Новини.LIVE, что такие вагоны — необходимость.

"Это однозначно необходимо внедрять. Это уменьшит риски попадания в ситуацию насилия. Но не отменяет других мер и ответственности", — сказала Ольга Зинченко, менеджер по коммуникациям ОО "Ла Страда — Украина"

Насилие в поезде: факты

То, что иногда в поездах совершается насилие — факт. К сожалению, соответствующей статистики не существует, ведь большинство жертв молчат. Но если кто-то решается рассказать свою историю — событие становится известным всей стране.

Так, в 2020 году неизвестный мужчина напал на журналистку Анастасию Луговую. Женщина рассказала об этом публично, чтобы найти и наказать обидчика.

Жертва насилия в поезде. Фото: Facebook Анастасия Луговая

"В купе я была с сыном. Проснулась от ударов по голове. Неизвестный пробрался к нашему купе, одет был только в трусы, заблокировал дверь и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын", — таковы были первые заявления Анастасии.

В этом году об изнасиловании своим руководителем рассказала участница детского хора в Киеве. Об этом Новини.LIVE писало со ссылкой на данные Генпрокуратуры. Мужчина совершал над девушкой насильственные действия в течение нескольких лет. Однажды это произошло и в поезде.

"Мы ехали плацкартом домой, на который он купил билеты и распорядился местами таким образом, что он был на нижней полке и с правой стороны как раз мое место снизу. Ночью я просыпалась от того, что он лапает меня. Вокруг все спят…", — рассказывала жертва.

Реакция Укрзализныци

Поскольку петиция набрала более 20 тысяч голосов, на нее должны были отреагировать. Следовательно, "Укрзализныця" заявила, что рассмотрит возможность ввести женские купе. Для этого разработают техническое решение по покупке билетов и проконсультируются со специалистами.

"Безопасность украинцев — независимо от гендера — является нашим фундаментальным приоритетом, особенно в период полномасштабной войны. Наши железнодорожники внимательно изучили мировой опыт, ведь женские купе или вагоны существуют в некоторых странах Азии и были протестированы в Европе", — говорится в официальном ответе.

Также там сообщают, что в 2010 году компания уже вводила такую услугу, но она не пользовалась спросом. Однако общественные активисты уверены, что за 13 лет население изменилось.

"За 13 лет что-то меняется, люди больше об этом говорят. Я очень надеюсь, что ввиду того, что больше громких дел в информационном пространстве, то люди более сознательно понимают, что такое сексуальное домогательство. Уверена, реализация "пилота" будет успешная", — добавила Ольга Зинченко.

Параллельно с этим УЗ работает над другими мерами, которые улучшат безопасность пассажиров. К примеру, оснащают вагоны камерами, сигнализацией и кнопками вызова проводника.

"Текущее решение железной дороги — помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее с помощью комплекса мероприятий, одним из которых станет "пилот" с женскими купе. Мы будем тестировать их в течение нескольких месяцев и вместе с обществом и специалистами примем решение по масштабированию. Это будет зависеть от реального спроса и отзывов", — добавили в компании.

Купейный вагон поезда. Фото: Укрзализныця

Активисты добавляют, что, несмотря на любой спрос, отдельные вагоны для женщин нужно оставлять. Со временем они покажут свой положительный результат и общество привыкнет. А вместе с тем и уменьшится количество фактов насилия.

Но психологи подразумевают, что спросом таковой проект пользоваться не будет. Ведь нет подтверждения, что выросла статистика по притязаниям в поездах, а такая реакция на петицию — страх людей по поводу насилия из-за войны.

"В связи с войной опыт насилия проектируется на происходящее. Мы в таком поле, что люди реагируют на слово "насилие" после Бучи. Но есть ли заявления в полиции, что в поездах такое? Я считаю, что отдельные вагоны для женщин не нужны, потому что это дискриминация других групп населения. Считаю, что нужно образование для проводников, чтобы понимать есть ли риски у пассажиров или нет. А также образование для женщин, чтобы избежать таких вещей", — рассказала Новини.LIVE психолог Оксана Сидун.