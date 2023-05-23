Окремі вагони у потягах для жінок: суть проекту

Дівчина та хлопець прощаються на пероні. Фото: УНІАН

Українці просять Укрзалізницю запустити окремі вагони для жінок та чоловіків, аби пасажирам було психологічно комфортно роздягатися, відпочивати і головне, аби уникнути можливого насильства. Відповідна петиція набрала необхідну кількість підписів, в УЗ вже заявили, що дослухаються до прохань українців.

Чому люди просять про окремі вагони і чи принесе таке рiшення бажаний ефект — розбиралося Новини.LIVE.

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Петиція: про що просять

"Просимо виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, окремий для чоловіків в усіх потягах АТ "Укрзалізниця", які слідують маршрутом довше 6 годин. У випадку відсутності місць у "змішаних" вагонах реалізувати квитки в окремі вагони для осіб обох статей. Для ідентифікації статі додати фільтр "стать" при купівлі квитка", — йдеться у тексті петиції.

Петиція про окремі вагони у потягах. Фото: Скріншот з сайту уряду

Автори обґрунтовують свою позицію тим, що під час поїздок люди можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі, наприклад, коли переодягаються. Також вважають, що окремі вагони унеможливлять випадки зґвалтування.

"Виділення принаймні одного окремого вагону для жінок та одного вагону для чоловіків зможе зробити поїздки безпечнішими та запобігти негативному досвіду пасажирів. У зв'язку з цим просимо зробити це можливим", — йдеться у тексті петиції.

Вагон пасажирського потяга. Фото: Укрзалізниця

Петиція набрала необхідну кількість голосів, також її підтримали громадські організації, зокрема ГО "Дівчата", спільнота "Жіноцтво". В ГО "Ла Страда — Україна" ексклюзивно відповіли Новини.LIVE, що такі вагони — необхідність.

"Це однозначно необхідно впроваджувати. Це зменшить ризики потрапляння в ситуації насильства. Але не відміняє інших заходів і відповідальності", — сказала Ольга Зінченко, менеджерка з комунікацій ГО "Ла Страда — Україна".

Насилля у потязі: факти

Те, що інколи у потягах відбувається насильство — факт. На жаль, відповідної статистики не існує, адже більшість жертв мовчать. Але якщо хтось наважується розповісти свою історію — подія стає відомою всій країні.

Так, у 2020 році невідомий чоловік напав на журналістку Анастасію Лугову. Жінка розповіла про це публічно, аби знайти і покарати кривдника.

Жертва насильства у потязі. Фото: Facebook Анастасія Лугова

"В купе я була з сином. Прокинулася від ударів по голові. Невідомий пробрався до нашого купе, вдягнений був лише в труси, заблокував двері і почав бити. Притиснув до ліжка. Тримав за горло і бив багато разів. Я кричала, прокинувся син", — такими були перші заяви Анастасії.

Цього року про зґвалтування своїм керівником розповіла учасниця дитячого хору у Києві. Про це Новини.LIVE писало з посиланням на дані Генпрокуратури. Чоловік вчиняв над дівчиною насильницькі дії протягом кількох років. Одного разу це сталося і в потязі.

"Ми їхали плацкартом додому, на який "він" купив білети і розпорядився місцями таким чином, що він був на нижній полиці і з правого боку якраз моє місце знизу. Вночі я прокидалася від того, що він лапає мене. Навкруги усі сплять…", — розповідала жертва.

Реакція Укрзалізниці

Оскільки петиція набрала понад 20 тисяч голосів, на неї мали відреагувати. Відтак Укрзалізниця заявила, що розгляне можливість запровадити жіночі купе. Для цього розроблять технічне рішення для купівлі квитків та проконсультуються з фахівцями.

"Безпека українців — незалежно від гендеру — є нашим фундаментальним пріоритетом, особливо в період повномасштабної війни. Наші залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі", — йдеться в офіційній відповіді.

Також там зазначається, що у 2010 році компанія вже запроваджувала таку послугу, але вона не користувалася попитом. Однак громадські активісти впевнені, що за 13 років населення змінилося.

"За 13 років щось змінюється, люди більше про це говорять. Я дуже сподіваюся, що зважаючи на те, що наразі більше голосних справ в інформаційному просторі, то люди більш свідомо розуміють, що таке сексуальне домагання. Впевнена, реалізація "пілоту" буде успішна", — додала Ольга Зінченко.

Паралельно з цим УЗ працює над іншими заходами, які покращать безпеку пасажирів. Наприклад, оснащують вагони камерами, сигналізацією та кнопками виклику провідника.

"Поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане "пілот" з жіночими купе. Ми тестуватимемо їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків", — додали у компанії.

Купейний вагон потягу. Фото: Укрзалізниця

Активісти додають, що попри будь-який попит окремі вагони для жінок треба залишати. З часом вони покажуть свій позитивний результат і суспільство звикне. А разом з тим і зменшиться кількість фактів домагань та насильства.

Але психологи припускають, що попитом такий проєкт користуватися не буде. Адже немає підтвердження, що виросла статистика щодо домагань у потягах, а така реакція на петицію — страх людей щодо насильства через війну.

"У зв'язку з війною досвід насилля проєктується на те, що відбувається. Ми в такому полі, що люди реагують на слово "насильство" після Бучі. Але чи є заяви в поліції, що в потягах таке? Я вважаю, що окремі вагони для жінок не потрібні, бо це дискримінація інших груп населення. Вважаю, що потрібна освіта для провідників, щоб розуміти чи є ризики у пасажирів, чи немає. А також освіта для жінок, щоб уникнути таких речей", — розповіла Новини.LIVE психологиня Оксана Сідун.