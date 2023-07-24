Избегание мобилизации и выезд за границу: как в этом помогают фиктивные браки

Фиктивные браки. Иллюстративное фото: google.com

В Украине заключение фиктивных браков является уже давней распространенной практикой. Они были популярны еще до начала полномасштабной войны и расширенной мобилизации украинцев.

Издание "РБК-Украина" рассказало, как производится поиск пар для ненастоящего брака, за сколько это готовы заплатить и как могут наказать.

Читайте также:

Для чего создают фиктивный брак

Отмечается, что Семейный кодекс Украины описывает фиктивный брак, как заключенный без цели для создания семьи. Также его участники не обязаны соблюдать обязанности и права мужа и жены.

Брак от призыва в армию

Такой брак заключается с лицами, обладающими инвалидностью I-III группы. Если говорить о законе "О мобилизации", то мужчине могут дать отсрочку от армии в том случае, если у него есть жена, у которой есть инвалидность. За такое соглашение женщина получает денежные средства.

Возможность уехать за границу

Есть довольно обширный список категорий украинцев, которым можно выезжать за границу во время военного положения и мобилизации. Если же говорить о фиктивном браке, то есть такие строчки из закона:

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

если родственники супруга нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают, и лицо обеспечивает и заботится об этом члене семьи — при наличии подтверждающих документов;

если родитель или жена являются лицом с инвалидностью I или II группы. Для выезда необходимы документы, подтверждающие родственные связи и доказательства ухода.

Такой брак поможет получить возможность выезда за пределы Украины. Женщинам тоже платят деньги за это.

Брак для получения гражданства

Известно, что получение гражданства другой страны является сложным процессом, однако, если вы женитесь на иностранце или иностранке, то вы можете гораздо быстрее получить гражданство той или иной страны.

"Стоит отметить, что в большинстве стран ЕС заключение брака не является причиной для гражданства и дает только право на ВНЖ (временный вид на жительство) и легальное пребывание на территории страны", — объясняют в материале.

Также таким браком пользуются и иностранцы, чтобы иметь гражданство Украины. Однако с этим тоже есть сложности. Сначала есть возможность иметь только ВНЖ, а для того чтобы стать гражданином, нужно пройти определенные трудности.

Отмечается, что такие соглашения заключаются как за определенную оплату, так и договариваясь о чем-то. К примеру, если человек участвует в фиктивном браке, то за границей он может получать каждый месяц или год конкретную сумму за предоставление своих услуг. Одним из вариантов является бесплатное жилье.

Цена фиктивного брака

Сейчас самой дорогой стоимостью является брак с женщиной, имеющей инвалидность. Если группа инвалидности выше, то и цена соответственно становится больше.

Если фиктивный брак помогает выехать за границу и освободить от призыва, то сумма оплаты составляет от 5000 до 50 000 долларов.

"Если брак помогает только от мобилизации, но не дает права уехать за границу, то в среднем цена колеблется от 2000 до 3000 долларов. Однако в такой ситуации все очень условно и зависит от многих факторов — возраста, населенного пункта, группы инвалидности, финансовой обеспеченности", — добавляют в сообщении.

Иногда люди могут отдать за это меньшую сумму, например, от восьми до 15 тысяч гривен.

Скриншот предложения. Фото: РБК-Украина

Скриншот предложения. Фото: РБК-Украина

Скриншот предложения. Фото: РБК-Украина

Где находят пару для фиктивного брака

Пока объявления можно найти во многих соцсетях. Женщины предлагают воспользоваться своей инвалидностью для того, чтобы мужчины избежали мобилизации.

Также есть мужчины, которые ищут кого-либо для брака, даже женщину в преклонном возрасте.

"А еще немало в этих группах мошенников. Они используют разные схемы для выманивания денег — притворяются девушкой и начинают переписку, просят деньги на билет, чтобы приехать к жениху или предоплату за фиктивный брак, а еще используют методы фишинга — воровство личных данных пользователя", — объясняют в материале.

Скриншот предложения. Фото: РБК-Украина

Скриншот предложения. Фото: РБК-Украина

Скриншот предложения. Фото: РБК-Украина

Есть ли наказание за такие браки

Известно, что создание фиктивного брака не нарушение законодательства в нашем государстве. Закон его не запрещает, а если окажется, что такой брак ничего за собой не имеет, его просто аннулируют.

Однако если фиктивные браки создают для того, чтобы избежать мобилизации и уехать за границу во время военного положения, то наказание может быть суровым.

"Например, можно получить статью за мошенничество. Или за уклонение от военной службы. В обоих случаях обойтись штрафом будет невозможно. Статья 336 УКУ об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации может потянуть исправительные работы и даже тюремный срок — до 4 лет", — говорят в сообщении.

Кроме того, "фейковые влюбленные" могут получить статью по распространению информации, которая не соответствует действительности и обманывает уполномоченные органы. Поэтому наказанием могут стать исправительные работы до двух лет, арест на полгода или проведение в тюрьме в течение двух лет.

Напомним, в Украине уже больше года продолжается военное положение и мобилизация военнообязанных. Стало известно о категории лиц, которые могут быть повторно мобилизованы, несмотря на отсрочку из-за наличия в семье людей с инвалидностью.