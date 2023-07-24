Уникнення мобілізації та виїзд за кордон: як в цьому допомагають фіктивні шлюби

Фіктивні шлюби. Ілюстративне фото: google.com

В Україні укладання фіктивних шлюбів є вже давньою поширеною практикою. Вони були популярними ще до початку повномасштабної війни та розширеної мобілізації українців.

Видання "РБК-Україна" розповіло, як проводиться пошук пар для несправжнього шлюбу, за скільки це готові заплатити та як можуть покарати.

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Для чого створюють фіктивний шлюб

Зазначається, що Сімейний кодекс України описує фіктивний шлюб, як той, який уклали без цілі для створення родини. Також його учасники не зобов'язані дотримуватися обов'язків та прав чоловіка та дружини.

Шлюб від призову в армію

Такий шлюб укладається з особами, які мають інвалідність І-III групи. Якщо говорити щодо закону "Про мобілізацію", то чоловіку можуть дати відстрочку від армії в тому разі, якщо він має жінку, в якої є інвалідність. За таку угоду жінка отримує кошти.

Можливість виїхати за кордон

Є досить великий список категорій українців, яким можна виїжджати за кордон під час воєнного стану та мобілізації. Якщо ж говорити про фіктивний шлюб, то є такі рядки із закону:

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікун такій особі не призначено, — один із повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю І або II групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

якщо родичі чоловіка/дружини потребують постійного догляду, і вони разом проживають, і особа забезпечує та піклується про цього члена сім'ї — за наявності підтверджуючих документів;

якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І або II групи. Для виїзду потрібні документи, що підтверджують родинні зв'язки та докази догляду.

Такий шлюб допоможе отримати можливість для виїзду за межі України. Жінкам теж платять гроші за це.

Шлюб для отримання громадянства

Відомо, що здобуття громадянства іншої країни є складним процесом, проте, якщо ви одружуєтесь з іноземцем або іноземкою, то ви можете набагато швидше отримати громадянство тієї чи іншої країни.

"Варто зазначити, що у більшості країн ЄС укладання шлюбу не є причиною для громадянства і дає лише право на ПТП (посвідка тимчасового проживання) та легальне перебування на території країни", — пояснюють у матеріалі.

Також таким шлюбом користуються й іноземці, щоб мати громадянство України. Проте з цим теж є складнощі. Спочатку є можливість мати тільки ПТП, а для того, щоб стати громадянином, треба пройти певні труднощі.

Зазначається, що такі угоди вкладають як за певну оплату, так і домовляючись про щось. До прикладу, якщо людина бере участь у фіктивному шлюбі, то за кордоном вона може отримувати кожного місяця або року конкретну суму за надання своїх послуг. Одним із варіантів є — безкоштовне житло.

Ціна фіктивного шлюбу

Наразі найдорожчою вартістю є шлюб із жінкою, яка має інвалідність. Якщо група інвалідності вища, то й ціна відповідно стає більшою.

В разі того, де фіктивний шлюб допомагає виїхати за кордон та звільнити від призову, то сума оплати становить від 5000 до 50 000 доларів.

"Якщо шлюб допомагає лише від мобілізації, але не дає права виїхати за кордон, то в середньому ціна коливається від 2000 до 3000 доларів. Однак у такій ситуації все дуже умовно і залежить від багатьох чинників — віку, населеного пункту, групи інвалідності, фінансової забезпеченості", — додають у повідомленні.

Інколи люди можуть віддати за це меншу суму, до прикладу, від восьми до 15 тисяч гривень.

Скриншот пропозиції. Фото: РБК-Україна

Скриншот пропозиції. Фото: РБК-Україна

Скриншот пропозиції. Фото: РБК-Україна

Де знаходять пару для фіктивного шлюбу

Наразі оголошення можна знайти у багатьох соцмережах. Жінки пропонують скористатися своєю інвалідністю для того, щоб чоловіки уникнули мобілізації.

Також є чоловіки, які шукають будь-кого для шлюбу, навіть жінку в похилому віці.

"А ще чимало у цих групах шахраїв. Вони використовують різні схеми для виманювання грошей — прикидаються дівчиною і починають листування, просять гроші на квиток, щоб приїхати до нареченого або передоплату за фіктивний шлюб, а ще використовують методи фішингу — крадіжку особистих даних користувача", — пояснюють у матеріалі.

Скриншот пропозиції. Фото: РБК-Україна

Скриншот пропозиції. Фото: РБК-Україна

Скриншот пропозиції. Фото: РБК-Україна

Чи є покарання за такі шлюби

Відомо, що створення фіктивного шлюбу не є порушенням законодавства в нашій державі. Закон його не забороняє, а якщо виявиться, що такий шлюб нічого за собою не має, то його просто анулюють.

Проте якщо фіктивні шлюби створюють для того, аби уникнути мобілізації та виїхати за кордон під час воєнного стану, то покарання може бути суворе.

"Наприклад, можна отримати статтю за шахрайство. Або за ухилення від військової служби. В обох випадках обійтися штрафом буде неможливо. Стаття 336 ККУ України про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації може потягнути виправні роботи та навіть тюремний строк — до 4 років", — кажуть у повідомленні.

Крім того, "фейкові закохані" можуть отримати статтю щодо поширення інформації, яка не відповідає дійсності та обманює уповноважені органи. Тому покаранням цього можуть стати виправні роботи до двох років, арешт на пів року або проведення у в'язниці протягом двох років.

Нагадаємо, в Україні вже понад рік триває воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних. Стало відомо про категорію осіб, які можуть бути повторно мобілізовані, попри відстрочку через наявність у родині людей, які мають інвалідність.