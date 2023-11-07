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Правительство поддержало оформление временного разрешения на выезд ребенка за границу в Дії

7 ноября 2023 18:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Правительство поддержало оформление временного разрешения на выезд ребенка за границу в Дії
Мать с дочерью в аэропорту. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Кабинет Министров Украины поддержал оформление временного разрешения на выезд ребенка за границу в "Дії". Для этого приложение должно быть установлено в обоих родителей.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров

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Оформление разрешения на выезд ребенка за границу

"Работать все очень просто. Необходимо, чтобы у обоих родителей была "Дія". Один отсылает заявление о разрешении, а второй дает согласие в приложении "Дії" подписью. Затем данные автоматически вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния, а пограничники смогут все проверить онлайн", – объяснил министр.

По словам Федорова, такая услуга будет полностью безвозмездной, в то же время классический способ оформления согласия у нотариуса останется доступным для родителей.

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Скриншот поста Федорова

Раньше мы писали, кого из военнообязанных мужчин выпустят за границу в ноябре. В частности, право на выезд за границу сохраняют госслужащие.

Кроме того, выезд мужчин за границу в Украину осуществляется согласно постановлению правительства, в котором прописаны условия для определенных категорий мужчин. Например, запрет на выезд не действует на сопровождающих лиц с инвалидностью.

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