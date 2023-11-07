Уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у Дії

Мати з донькою в аеропорту. Фото: Wikipedia

Кабінет Міністрів України підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії". Для цього застосунок має бути встановлений в обох батьків.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

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Оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон

"Працюватиме все дуже просто. Необхідно, щоб в обох батьків була Дія. Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн", — пояснив міністр.

За словами Федорова, така послуга в "Дії" буде повністю безоплатною, водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.

Скриншот допису Федорова

Раніше ми писали, кого з військовозобов'язаних чоловіків випустять за кордон у листопаді. Зокрема, право на виїзд за кордон зберігають держслужбовці.

Крім того, виїзд чоловіків за кордон в Україні здійснюється згідно з постановою уряду, в якій прописані умови для певних категорій чоловіків. Наприклад, заборона на виїзд не діє на тих, хто супроводжує осіб з інвалідністю.