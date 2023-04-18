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Правительство создало Штаб по реализации прав переселенцев: чем он будет заниматься

18 апреля 2023 23:18
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Правительство создало Штаб по реализации прав переселенцев: чем он будет заниматься
Ирина Верещук стала главой Штаба по вопросам реализации прав переселенцев. Фото: t.me/minre_ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

18 апреля на заседании Кабинета Министров Украины создан координационный штаб по вопросам обеспечения реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает сайт правительства.

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Кто возглавил Штаб и какие его функции

В Кабмине отметили, что новый орган — консультативно-совещательный, его возглавила вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Работа координационного штаба является одним из пунктов операционного плана по реализации стратегии государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2025 года. Координационный штаб призван усилить взаимодействие органов исполнительной власти в вопросах интеграции внутренне перемещенных лиц по новому месту жительства", — говорится в сообщении.

В Кабмине уточнили, что речь идет, в частности, "о развитии потенциала общин для обеспечения ВПЛ предусмотренными законодательством административными, социальными и культурными услугами".

"Если в прошлом году мы реагировали на массовую эвакуацию населения, то сейчас актуальны вопросы социализации и интеграции ВПЛ в принимающих общинах, то есть возвращение этих граждан к нормальной жизни. А эти вопросы требуют от государства взвешенной, последовательной политики", — подчеркнула Верещук.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук была назначена главой Координационного штаба по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения. Также правительство расширило функции Коордштаба.

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