Уряд утворив Штаб з питань реалізації прав переселенців: чим він буде займатися

Ірина Верещук стала очільницею Штабу з питань реалізації прав переселенців. Фото: t.me/minre_ua

18 квітня на засіданні Кабінету міністрів України створено координаційний штаб із питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє сайт уряду.

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У Кабміні зазначили, що новий орган — консультативно-нарадчий, його очолила віцепрем'єр-міністерка України — міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Робота координаційного штабу є одним із пунктів операційного плану з реалізації стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року. Координаційний штаб покликаний посилити взаємодію органів виконавчої влади в питаннях інтеграції внутрішньо переміщених осіб за новим місцем проживання", — ідеться в повідомленні.

У Кабміні уточнили, що йдеться, зокрема, "про розвиток потенціалу громад для забезпечення ВПО передбаченими законодавством адміністративними, соціальними й культурними послугами".

"Якщо минулого року ми реагували на масову евакуацію населення, то наразі актуальними є питання соціалізації та інтеграції ВПО у приймаючих громадах, тобто повернення цих громадян до нормального життя. А ці питання вимагають від держави виваженої, послідовної політики", — наголосила Верещук.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністра Ірину Верещук було призначено головою Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану. Також уряд розширив функції Коордштабу.