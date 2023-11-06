Правительство внесло изменения в правила ввоза гуманитарной помощи

Гуманитарная помощь. Иллюстративное фото: Ассоциация амбулаторной медицины

Украинцев уже с 1 декабря ожидают изменения в правилах ввоза гуманитарной помощи. Правительство приняло такое решение, чтобы побороть отдельные злоупотребления.

Об этом сообщает издание PMG.ua.

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Новые правила ввоза гуманитарной помощи

Уже через месяц с 1 декабря благотворительные организации будут ввозить гуманитарную помощь по-новому. Правительство решило изменить правила работы, чтобы, по словам чиновников, побороть отдельные злоупотребления. Решение уже принято, и сейчас идет разъяснение нововведений.

Волонтеры выступают против такого решения и создали петицию, уже набравшую необходимое количество голосов. Они просят отсрочить нововведение.

Для легального ввоза товара до декабря фонды должны получать письма о необходимости определенных вещей или продукции. Далее это письмо они показывают таможенной службе, и там создается соответствующая декларация.

Сроки предоставления сведений от волонтеров

Однако с началом зимы эти письма больше не потребуют. Волонтерам предстоит пройти авторизацию в спецреестре получателей гуманитарной помощи с цифровой подписью. На пересечение границы с момента внесения сведений в базу будут давать 30 дней.

"При пересечении таможенная служба все будет сверять, соответствуют ли документы фактическому содержанию. Как только гуманитарная помощь попадает на территорию Украины, волонтерам нужно будет отчитаться за нее до 15 числа следующего месяца. Также будет указываться количество розданного товара и оставшегося. Даже будут вноситься сведения, при необходимости, об испорченном товаре и тот, который не был принят из-за ненадлежащего качества", — отмечено в новых правилах правительства.

Благотворительный фонд имеет все шансы потерять статус получателя пособия на полгода, если не соблюдает все требования. Волонтеры опасаются, что доставка самых необходимых товаров затянется. Особенно это на себе ощутят небольшие организации, которые могут не успевать с ведением документации (из-за нехватки людей). Также людей беспокоит срок 30 дней, который дается на ввоз помощи.

Напомним, "Благотворительный фонд "Штаб добра" подозревают в продаже автомобилей, которые ввезли в Украину как гуманитарную помощь. Волонтеры отрицают нарушение закона, говорят, что правоохранители не разобрались в ситуации.