Уряд вніс зміни у правила ввезення гуманітарної допомоги

Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Асоціація амбулаторної медицини

На українців вже з 1 грудня очікують зміни в правилах ввезення гуманітарної допомоги. Уряд ухвалив таке рішення, щоб побороти окремі зловживання.

Про це повідомляє видання PMG.ua.

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Нові правила ввезення гуманітарної допомоги

Вже за місяць, з 1 грудня, благодійні організації ввозитимуть гуманітарну допомогу по-новому. Уряд вирішив змінити правила роботи, щоб, за словами чиновників, побороти окремі зловживання. Рішення вже ухвалено, і зараз йде роз’яснення нововведень.

Волонтери виступають проти такого рішення і створили петицію, яка вже набрала необхідну кількість голосів. Вони просять відтермінувати нововведення.

Для легального ввезення товару до грудня фонди мають отримувати листи про потребу в певних речах чи продукції. Далі цей лист вони показують митній службі, і там створюється відповідна декларація.

Терміни подання відомостей від волонтерів

Проте з початком зими ці листи більше не вимагатимуть. Волонтерам потрібно буде пройти авторизацію у спецреєстрі отримувачів гуманітарної допомоги із цифровим підписом. На перетин кордону з моменту внесення відомостей у базу даватимуть 30 днів.

"При перетині митна служба все звірятиме, чи відповідають документи фактичному вмісту. Як тільки гуманітарна допомога потрапляє на територію України, то волонтерам потрібно буде прозвітувати за неї до 15 числа наступного місяця. Також вказуватиметься кількість розданого товару та яка залишилась. Навіть вноситимуться відомості, при необхідності, про зіпсований товар та той, який не було прийнято через неналежну якість", — зазначено в нових правилах Уряду.

Благодійний фонд має всі шанси втратити статус отримувача допомоги на пів року, якщо не дотримається всіх вимог. Волонтери ж побоюються, що доставка найнеобхідніших товарів затягнеться. Особливо це на собі відчують невеликі організації, які можуть не встигати з веденням документації (через брак людей). Також людей непокоїть термін у 30 днів, який дається на ввезення допомоги.

Нагадаємо, "Благодійний фонд "Штаб добра" підозрюють в продажі автомобілів, які завезли в Україну як гуманітарну допомогу. Волонтери заперечують порушення закону, натомість кажуть, що правоохоронці не розібрались у ситуації.