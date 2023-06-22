Правительство запретило работать охранниками мужчинам, подлежащим мобилизации

Охранник. Фото: freepik

С 21 июня в Украине начало действовать нововведение, касающееся ограничений права заниматься охраной деятельностью. Теперь работать в охранной сфере разрешено только тем мужчинам, которые имеют отсрочку от призыва, находятся в военном резерве или вообще не подлежат призыву во время мобилизации.

Об этом говорится в изменениях, внесенных в постановление Кабинета министров №341 от 21 июня 2023 года.

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Одним из главных изменений, введенных Кабмином, стали требования к персоналу охранников относительно документов, которые нужно подавать при получении лицензии на осуществление охранной деятельности.

Кому разрешено работать в охранной сфере. Скриншот

Какие новые документы следует добавить в заявление

Кабмин сообщает, что теперь к заявлению должны прилагаться следующие документы :

Документ, подтверждающий прохождение кандидатом службы в военном резерве и пребывания в военном оперативном резерве территориального центра комплектования и социальной поддержки (военной части), указанных в военном билете, контракте или справке из территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Копия соответствующего документа также должна быть добавлена, за исключением лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации. Копия военного билета, контракта или справки, подтверждающая право на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Также может быть предоставлена справка о непригодности лица по состоянию здоровья для выполнения военной службы.

Напомним, ранее мы писали, что на сегодняшний день в Украине существует ряд законных оснований, позволяющих получить отсрочку. Сейчас же в Министерстве экономики рассматривают возможность бронирования от мобилизации еще двух категорий. Речь идет о ФЛП и гиг-специалистах.

Добавим, мы также сообщали, спасет ли условный срок от мобилизации.