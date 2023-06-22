Уряд заборонив працювати охоронцями чоловікам, які підлягають мобілізації

Охоронець. Фото: freepik

З 21 червня в Україні почало діяти нововведення, яке стосується обмежень щодо права займатися охороною діяльністю. Відтепер працювати в охоронній сфері дозволено лише тим чоловікам, які мають відстрочку від призову, перебувають у військовому резерві або ж взагалі не підлягають призову під час мобілізації.

Про це зазначено в змінах, які були внесені в постанову Кабінету міністрів №341 від 21 червня 2023 року.

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Кому заборонено працювати в охоронній сфері

Однією з головних змін, які запровадив Кабмін, стали вимоги до персоналу охоронців щодо документів, які потрібно подавати під час отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності.

Кому дозволено працювати в охоронній сфері. Скриншот

Які нові документи слід додати до заяви

Кабмін повідомляє, що тепер до заяви мають додаватися такі документи:

Документ, що підтверджує проходження кандидатом служби у військовому резерві та перебування у військовому оперативному резерві територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військової частини), зазначених у військовому квитку, контракті або довідці з територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Копія відповідного документа також повинна бути додана, за винятком осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Копія військового квитка, контракту або довідки, яка підтверджує право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Також може надаватися довідка про непридатність особи за станом здоров'я для виконання військової служби.

Нагадаємо, раніше ми писали, що станом на зараз в Україні існує низка законних підстав, що дають змогу отримати відстрочку. А наразі у Міністерстві економіки розглядають можливість бронювання від мобілізації ще двох категорій. Мова йде про ФОП та гіг-фахівців.

Додамо, ми також повідомляли, чи врятує умовний термін від мобілізації.