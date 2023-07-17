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В аэропорту Польши из-за украинской пенсионерки эвакуировали 100 человек: что произошло

17 июля 2023 23:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В аэропорту Польши из-за украинской пенсионерки эвакуировали 100 человек: что произошло
Эвакуация людей из аэропорта Лодзи. Фото: пресс-служба аэропорта
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинская пенсионерка должна была лететь в Лондон из аэропорта Лодзи в Польше. Однако она приехала гораздо раньше вылета, поэтому решила пойти в центр города. Женщина имела с собой чемодан небольшого размера, но вместо того, чтобы взять его с собой, она спрятала его в туалете.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта и издание yavp.pl.

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Как обнаружили чемодан

Позже благодаря камерам наблюдения увидели, как она вошла в туалет вместе с багажом, а вышла без него. Однако женщина спрятала ее в ненадежном месте. Это увидели и уведомили службу безопасности.

Из-за того, что чемодан показался подозрительным и не имел владельца, были вызваны саперы. Также все пассажиры и работники аэропорта были эвакуированы.

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Эвакуация пассажиров. Фото: пресс-служба аэропорта

Эвакуация пассажиров

"В четверг в 13:30 в туалете аэропорта был найден чемодан. Из-за того, что рядом никого не было, началась процедура эвакуации пассажиров и сотрудников. Багаж обрабатывали пиротехники из Пограничной охраны, что базируется в аэропорту города Лодзь. При этом был проведен контроль и обнаружена женщина, которая могла оставить багаж", — отметили в пресс-службе.

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Эвакуация пассажиров. Фото: пресс-служба аэропорта

Непонятный чемодан проверяли около двух часов, а эвакуировано было 100 пассажиров. В то время как пенсионерка вернулась в аэропорт, полиция уже поняла, что чемодан ничем не угрожает.

Как наказали украинку

Женщине выписали штраф — 500 злотых, это 4 600 грн по курсу Нацбанка. Ей удалось улететь в Лондон, однако рейс из-за такого инцидента был задержан на 40 минут.

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Эвакуация пассажиров. Фото: пресс-служба аэропорта

Напомним, в МИД Украины разыскали украинца, которого несколько дней назад сняли с рейса Тель-Авив — Варшава. Мужчине помогли сесть на самолет в Европе, откуда он отправится в Украину.

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