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В аеропорту Польщі через українську пенсіонерку евакуювали 100 людей: що сталося

17 липня 2023 23:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В аеропорту Польщі через українську пенсіонерку евакуювали 100 людей: що сталося
Евакуація людей з аеропорту Лодзі. Фото: пресслужба аеропорту
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українська пенсіонерка повинна була летіти до Лондона з аеропорту Лодзі, що в Польщі. Проте вона приїхала набагато раніше до вильоту, тому вирішила піти в центр міста. Жінка мала із собою валізу невеликого розміру, але замість того, щоб взяти її із собою, вона сховала її в туалеті. 

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту та видання yavp.pl.

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Як виявили валізу

Пізніше завдяки камерам спостереження побачили, як вона зайшла у вбиральню разом з багажем, а вийшла без нього. Проте жінка заховала її в ненадійному місці. Це побачили та повідомили службу безпеки. 

Через те, що валіза здалася підозрілою та не мала власника, було викликано саперів. Також всіх пасажирів та працівників аеропорту було евакуйовано.

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Евакуація пасажирів. Фото: пресслужба аеропорту

Евакуація пасажирів

"У четвер о 13:30 у туалеті аеропорту було знайдено валізу. Через те, що поряд нікого не було, розпочалася процедура евакуації пасажирів та співробітників. Багаж обробляли піротехніки з Прикордонної охорони, що базується в аеропорті міста Лодзь. При цьому було проведено контроль та виявлено жінку, яка могла залишити багаж", — зазначили у пресслужбі.

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i tłum
Евакуація пасажирів. Фото: пресслужба аеропорту

Незрозумілу валізу перевіряли біля двох годин, а евакуйовано було 100 пасажирів. В той час як пенсіонерка повернулася до аеропорту, поліція вже зрозуміла, що валіза нічим не загрожує.

Як покарали українку

Жінці виписали штраф — 500 злотих, це 4 600 грн за курсом Нацбанку. Їй вдалося полетіти до Лондона, проте рейс через такий інцидент було затримано на 40 хвилин.

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i tłum
Евакуація пасажирів. Фото: пресслужба аеропорту

Нагадаємо, у МЗС України розшукали українця, якого декілька днів тому зняли з рейсу Тель-Авів — Варшава. Чоловіку допомогли сісти на літак у Європі, звідки він вирушить до України. 

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