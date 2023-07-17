В аеропорту Польщі через українську пенсіонерку евакуювали 100 людей: що сталося

Евакуація людей з аеропорту Лодзі. Фото: пресслужба аеропорту

Українська пенсіонерка повинна була летіти до Лондона з аеропорту Лодзі, що в Польщі. Проте вона приїхала набагато раніше до вильоту, тому вирішила піти в центр міста. Жінка мала із собою валізу невеликого розміру, але замість того, щоб взяти її із собою, вона сховала її в туалеті.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту та видання yavp.pl.

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Як виявили валізу

Пізніше завдяки камерам спостереження побачили, як вона зайшла у вбиральню разом з багажем, а вийшла без нього. Проте жінка заховала її в ненадійному місці. Це побачили та повідомили службу безпеки.

Через те, що валіза здалася підозрілою та не мала власника, було викликано саперів. Також всіх пасажирів та працівників аеропорту було евакуйовано.

Евакуація пасажирів. Фото: пресслужба аеропорту

Евакуація пасажирів

"У четвер о 13:30 у туалеті аеропорту було знайдено валізу. Через те, що поряд нікого не було, розпочалася процедура евакуації пасажирів та співробітників. Багаж обробляли піротехніки з Прикордонної охорони, що базується в аеропорті міста Лодзь. При цьому було проведено контроль та виявлено жінку, яка могла залишити багаж", — зазначили у пресслужбі.

Евакуація пасажирів. Фото: пресслужба аеропорту

Незрозумілу валізу перевіряли біля двох годин, а евакуйовано було 100 пасажирів. В той час як пенсіонерка повернулася до аеропорту, поліція вже зрозуміла, що валіза нічим не загрожує.

Як покарали українку

Жінці виписали штраф — 500 злотих, це 4 600 грн за курсом Нацбанку. Їй вдалося полетіти до Лондона, проте рейс через такий інцидент було затримано на 40 хвилин.

Евакуація пасажирів. Фото: пресслужба аеропорту

Нагадаємо, у МЗС України розшукали українця, якого декілька днів тому зняли з рейсу Тель-Авів — Варшава. Чоловіку допомогли сісти на літак у Європі, звідки він вирушить до України.