В ДТЭК рассказали о лимитах потребления электроэнергии на 30 января
Из-за атак россии по критической инфраструктуре, в Украине все еще сохраняется дефицит электроэнергии. Поэтому Укрэнерго вынуждено вводить лимиты на потребление по областям.
Графиками отключений на завтра поделился ДТЭК в своем Telegram.
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Что известно
Даже в выходные в Украине есть значительный дефицит мощности в энергосистеме. Такая ситуация с электричеством вызвана постоянными атаками россии на критическую инфраструктуру. В результате которых повреждены электростанции. Также по техническим причинам в ремонт выведен один из блоков ТЭС, соответственно объем производимой электроэнергии в системе снизился.
Поэтому Укрэнерго вынуждено вводить лимиты на потребление электроэнергии в областях.
Так, завтра, 30 января, в Киеве ограничения потребления электроэнергии днем составляют 955 МВт, ночью — 669 МВт. В области днем ограничения составляют 682 МВт, ночью — 615 МВт.
Как известно, в столице и области действуют три очереди потребителей, которым гарантированно выключают свет дважды или трижды в сутки. Срок отключения — не более четырех часов подряд, за исключением аварийных ситуаций.
Кроме того, Укрэнерго предоставил новые ограничения потребления электроэнергии в день для Днепропетровской области — днем 1159 МВт, а ночью 1208 МВт.
В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайте ДТЭК.
Напомним, ранее мы писали, что Украина подписала меморандум об использовании турецких плавучих электростанций. Речь идет о проекте по финансированию и запуску 500 МВт электрической мощности от энергокораблей.