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В ДТЭК рассказали о лимитах потребления электроэнергии на 30 января

29 января 2023 23:22
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В ДТЭК рассказали о лимитах потребления электроэнергии на 30 января
Украинские энергетики ликвидируют последствия атак россии
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Из-за атак россии по критической инфраструктуре, в Украине все еще сохраняется дефицит электроэнергии. Поэтому Укрэнерго вынуждено вводить лимиты на потребление по областям.

Графиками отключений на завтра поделился ДТЭК в своем Telegram.

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Что известно

Даже в выходные в Украине есть значительный дефицит мощности в энергосистеме. Такая ситуация с электричеством вызвана постоянными атаками россии на критическую инфраструктуру. В результате которых повреждены электростанции. Также по техническим причинам в ремонт выведен один из блоков ТЭС, соответственно объем производимой электроэнергии в системе снизился.

Поэтому Укрэнерго вынуждено вводить лимиты на потребление электроэнергии в областях.

Так, завтра, 30 января, в Киеве ограничения потребления электроэнергии днем составляют 955 МВт, ночью — 669 МВт. В области днем ограничения составляют 682 МВт, ночью — 615 МВт.

Как известно, в столице и области действуют три очереди потребителей, которым гарантированно выключают свет дважды или трижды в сутки. Срок отключения — не более четырех часов подряд, за исключением аварийных ситуаций.

Кроме того, Укрэнерго предоставил новые ограничения потребления электроэнергии в день для Днепропетровской области — днем 1159 МВт, а ночью 1208 МВт.

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайте ДТЭК.

Напомним, ранее мы писали, что Украина подписала меморандум об использовании турецких плавучих электростанций. Речь идет о проекте по финансированию и запуску 500 МВт электрической мощности от энергокораблей.

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