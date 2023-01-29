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В ДТЕК розповіли про ліміти споживання електроенергії на 30 січня

29 січня 2023 23:22
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
В ДТЕК розповіли про ліміти споживання електроенергії на 30 січня
Українські енергетики ліквідовують наслідки атак рф
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Через атаки рф по критичній інфраструктурі, в Україні все ще зберігається дефіцит електроенергії. Тому Укренерго вимушене вводити ліміти на споживання по областях.

Графіками відключень на завтра поділився ДТЕК у своєму Telegram.

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Що відомо

Навіть на вихідних в Україні є значний дефіцит потужності в енергосистемі. Така ситуація з електрикою спричинена постійними атаками росії на критичну інфраструктуру. Внаслідок яких пошкоджені електростанції. Також з технічних причин в ремонт виведено один з блоків ТЕС, відповідно обсяг виробленої електроенергії в системі знизився.

Через це Укренерго вимушене вводити ліміти на споживання електроенергії в областях.

Так, завтра, 30 січня, у Києві обмеження споживання електроенергії вдень становлять 955 МВт, вночі — 669 МВт. В області вдень обмеження сягають 682 МВт, вночі — 615 МВт.

Як відомо, у столиці та області діють три черги споживачів, яким гарантовано вимикають світло двічі або тричі на добу. Термін відключення — не більш ніж чотири години поспіль, за винятком аварійних ситуацій.

Окрім того, Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії на день для Дніпропетровської області — вдень 1159 МВт, а вночі 1208 МВт.

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна підписала меморандум про використання турецьких плавучих електростанцій. Йдеться про проєкт щодо фінансування та запуску 500 МВт електричної потужності від енергокораблів. 

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