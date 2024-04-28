Депортация детей в Россию: в Генпрокуратуре назвали причину

Виктория Литвинова, заместитель Генпрокурора Украины. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

В уголовном производстве против РФ по похищению украинских детей Генпрокуратурой исследуется теория, объясняющая, зачем РФ массово похищает украинских детей. Основная концепция состоит в том, что украинскими детьми россияне хотят пополнить ряды своего населения.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказала заместитель Генпрокурора Виктория Литвинова.

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"Мы исследуем теорию, которая объясняет и подтверждает намерение РФ, зачем она похищает украинских детей, и передадим Международному Уголовному суду. Когда мы это обнародуем, это будет жутко. Одна из концепций — пополнение рядов своего населения. Потому что в России, несмотря на ее размеры, есть демографический кризис, который начался еще до 2014 года", — подчеркнула Литвинова.

Она также добавила, что после аннексии Крыма россияне уже пытались за счет граждан Украины увеличить количество своего населения, запустив программу "Поезд надежды".

Напомним, уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что Катару передали список похищенных Россией детей. По его словам, в перечне 561 имя украинских детей.