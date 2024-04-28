Депортація дітей до Росії: в Генпрокуратурі назвали причину

Вікторія Літвінова, заступниця Генпрокурора України. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

У кримінальному провадженні проти РФ щодо викрадення українських дітей Генпрокуратурою досліджується теорія, яка пояснює, навіщо РФ масово викрадає українських дітей. Основна концепція полягає в тому, що українськими дітьми росіяни хочуть поповнити ряди свого населення.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказала заступниця Генпрокурора Вікторія Літвінова.

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"Ми досліджуємо теорію, яка пояснює та підтверджує намір РФ, навіщо вона викрадає українських дітей, і маємо передати Міжнародному Кримінальному суду. Коли ми це оприлюднимо, це буде моторошно. Одна з концепцій — поповнення рядів свого населення. Бо у Росії, незважаючи на її розміри, є демографічна криза, яка почалася ще до 2014 року", — наголосила Літвінова.

Вона також додала, що після анексії Криму росіяни вже намагалися за рахунок громадян України збільшити кількість свого населення, запустивши так звану програму "Потяг надії".

Нагадаємо, уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець заявив, що Катару передали список викрадених Росією дітей. За його словами, в переліку 561 ім'я українських дітей.