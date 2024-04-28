Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow В Генпрокуратурі пояснили, навіщо Росія викрадає українських дітей arrow

В Генпрокуратурі пояснили, навіщо Росія викрадає українських дітей

28 квітня 2024 06:53
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Депортація дітей до Росії: в Генпрокуратурі назвали причину
Вікторія Літвінова, заступниця Генпрокурора України. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

У кримінальному провадженні проти РФ щодо викрадення українських дітей Генпрокуратурою досліджується теорія, яка пояснює, навіщо РФ масово викрадає українських дітей. Основна концепція полягає в тому, що українськими дітьми росіяни хочуть поповнити ряди свого населення. 

Про це в коментарі Новини.LIVE сказала заступниця Генпрокурора Вікторія Літвінова.

Читайте також:

"Ми досліджуємо теорію, яка пояснює та підтверджує намір РФ, навіщо вона викрадає українських дітей, і маємо передати Міжнародному Кримінальному суду. Коли ми це оприлюднимо, це буде моторошно. Одна з концепцій — поповнення рядів свого населення. Бо у Росії, незважаючи на її розміри, є демографічна криза, яка почалася ще до 2014 року", — наголосила Літвінова.  

Вона також додала, що після анексії Криму росіяни вже намагалися за рахунок громадян України збільшити кількість свого населення, запустивши так звану програму "Потяг надії". 

Нагадаємо, уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець заявив, що Катару передали список викрадених Росією дітей. За його словами, в переліку 561 ім'я українських дітей. 

Україна
Офіс генерального прокурора
депортація дітей
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри