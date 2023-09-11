В какие страны Европы чаще всего едут украинские беженцы: обновленные данные

Украинцы на границе. Фото: УКГД ООН

В июле 2023 года в Европе выросло количество украинских беженцев на 45,9 тысячи человек. В настоящее время в ЕС находится 4,1 млн человек с временной защитой.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

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Согласно данным Евростата, основными странами ЕС, которые принимали украинских беженцев, были:

Германия (1 153 865 человек; 28% от общего количества),

Польша (971 080; 24%),

Чехия (357540; 9%).

По сравнению с концом июня 2023 г. количество украинцев в ЕС выросло на 45 915 (+1,1%). Наибольший абсолютный прирост наблюдался в Германии (+20445+1,8%), Чехии (+8400; +2,5%) и Нидерландах (+3515; +2,9%).

Кроме того, в двух странах наблюдалось уменьшение количества лиц под временной защитой: Польша (-6660; -0,7%) и Латвия (-1760; -4,2%).

Статистика украинцев в Польше. Фото: Евростат

Напомним, к концу июня 2023 года в Германии зарегистрировались 3,26 миллиона беженцев, что на 111 тысяч больше, чем в конце 2022 года. Таким образом, количество беженцев там достигло нового максимального показателя за последние десятилетия.