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В які країни Європи найчастіше їдуть українські біженці: оновлені дані

11 вересня 2023 16:49
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В які країни Європи найчастіше їдуть українські біженці: оновлені дані
Українці на кордоні. Фото: УКГД ООН
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У липні 2023 року у Європі зросла кількість українських біженців на 45,9 тисячі людей. Станом на зараз у ЄС перебуває 4,1 млн людей із тимчасовим захистом.

Про це свідчать дані Євростату.

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Згідно з даними Євростату, основними країнами ЄС, які приймали українських біженців були:

  • Німеччина (1 153 865 осіб; 28% від загальної кількості),
  • Польща (971 080; 24%),
  • Чехія (357 540; 9%). 

Порівняно з кінцем червня 2023 року кількість українців в ЄС зросла на 45 915 (+1,1%). Найбільший абсолютний приріст спостерігався в Німеччині (+20 445 +1,8%), Чехії (+8 400; +2,5%) і Нідерландах (+3 515; +2,9%). 

З іншого боку, у двох країнах спостерігалося зменшення кількості осіб під тимчасовим захистом: Польща (-6 660; -0,7%) та Латвія (-1 760; -4,2%). 

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Статистика українців у Польщі. Фото: Євростат

Нагадаємо, на кінець червня 2023 року в Німеччині зареєструвалися 3,26 мільйона біженців, що на 111 тисяч більше, ніж наприкінці 2022 року. Таким чином, кількість біженців там сягнула нового максимального показника за останні десятиліття. 

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