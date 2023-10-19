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В ЕС продлена временная защита украинских беженцев

19 октября 2023 19:49
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Илья Рябинин
редактор
В ЕС продлена временная защита украинских беженцев
Украинские беженцы пересекают границу. Фото: Радио.Свобода
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Европейском Союзе окончательно продлили временную защиту для беженцев из Украины. Новые правила будут действовать не менее двух лет.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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Временная защита продлена

27 сентября текущего года министры стран ЕС достигли согласия по политической договоренности о продлении временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Окончательное решение было принято сегодня.

Отметим, что 4 марта прошлого года в Евросоюзе задействовали директиву о временной защите. Этот механизм ЕС задействует в исключительных обстоятельствах массового притока для обеспечения коллективной защиты перемещенных лиц и уменьшения давления на национальные системы предоставления убежища странам ЕС.

Отметим, что в общей сложности 4,1 млн беженцев из Украины зарегистрированы для получения временной защиты или аналогичных схем в ЕС.

Временная защита позволяет перемещенным лицам из Украины пользоваться согласованным набором прав в ЕС, в том числе:

  • доступ к жилью;
  • доступ к рынку труда;
  • медицинской помощью;
  • доступ к образованию для детей.

Напомним, что ранее мы сообщали, будут ли платить украинцы с въезда в страны ЕС в следующем году. Также в ЕС заявили, что Украина входит в зимний период со слабой энергосистемой.

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