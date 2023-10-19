В ЕС продлена временная защита украинских беженцев
В Европейском Союзе окончательно продлили временную защиту для беженцев из Украины. Новые правила будут действовать не менее двух лет.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Временная защита продлена
27 сентября текущего года министры стран ЕС достигли согласия по политической договоренности о продлении временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Окончательное решение было принято сегодня.
Отметим, что 4 марта прошлого года в Евросоюзе задействовали директиву о временной защите. Этот механизм ЕС задействует в исключительных обстоятельствах массового притока для обеспечения коллективной защиты перемещенных лиц и уменьшения давления на национальные системы предоставления убежища странам ЕС.
Отметим, что в общей сложности 4,1 млн беженцев из Украины зарегистрированы для получения временной защиты или аналогичных схем в ЕС.
Временная защита позволяет перемещенным лицам из Украины пользоваться согласованным набором прав в ЕС, в том числе:
- доступ к жилью;
- доступ к рынку труда;
- медицинской помощью;
- доступ к образованию для детей.
Напомним, что ранее мы сообщали, будут ли платить украинцы с въезда в страны ЕС в следующем году. Также в ЕС заявили, что Украина входит в зимний период со слабой энергосистемой.
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